Не пристегнулась, вылетела из автомобиля и чудом выжила

1297
1
1
В Рославле на улице Ленина 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автобусу ПАЗ. В момент столкновения из салона легковушки на проезжую часть выпала пассажирка. К счастью, серьезно она не пострадала, ей немедленно оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Вырулила на встречную полосу и отправила 7 человек в больницу
- Бес попутал или спешил грехи замаливать?
- Авария дня. Стоишь, никого не трогаешь и тут в водительскую дверь прилетает Камаз
- Спешили на помощь к одному, а увезли двух других
- "Безмятежность". Как будто такое по 5 раз в день происходит
Новости партнёров
реклама