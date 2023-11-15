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Не пристегнулась, вылетела из автомобиля и чудом выжила

Не пристегнулась, вылетела из автомобиля и чудом выжила

Автор:
15 ноября 2023 11:26
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ремень безопасности   
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В Рославле на улице Ленина 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автобусу ПАЗ. В момент столкновения из салона легковушки на проезжую часть выпала пассажирка. К счастью, серьезно она не пострадала, ей немедленно оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ремень безопасности   
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dima423 40 минут назад
так и не понял откуда она выпала))
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Дальнобой

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