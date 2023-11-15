Не пристегнулась, вылетела из автомобиля и чудом выжила

В Рославле на улице Ленина 63-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении автобусу ПАЗ. В момент столкновения из салона легковушки на проезжую часть выпала пассажирка. К счастью, серьезно она не пострадала, ей немедленно оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

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