FISHKINET
Сообщество Аварии 7311 постов • 560 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Миссия невыполнима - выезд с парковки

Миссия невыполнима - выезд с парковки

Автор:
14 ноября 2023 09:52
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   парковка   
864
1
1
В Красноярске женщина на автомобиле Опель Мерива попала в очень сложную и практически нерешаемую жизненную ситуацию - выезд с парковки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   парковка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Sergei Полчаса назад
Водительское изъять. Запретить управление ТС пожизненно. Диагноз: пассажир.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Kozlodoev 7 минут назад
Прям видно на видео, как напряжённо она думает...
А водитель соседней машины мудак, зачем припарковался рядом? )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
BarOb 9 минут назад
Нужно обязать женщин лепить наклейку с каблуком на авто. На стоянке никогда рядом с женщиной не поставлю авто, лучше дальше и пройти пешком. Часто не распознать что авто принадлежит женщине, ни няшек на стекле ни наклейки с чайником, ошибочно может показаться, что авто нормального водителя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
xbrat 11 минут назад
Обязать её, в присутствии инструктора автошколы и инспектора гаи, что принимал экзамен, повторно на камеру на площадке пройти "заезд в бокс", "параллельную парковку". И пусть потом гаец объясняет, как он права выдал, а инструктор допустил до сдаче в гаи..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
кот базилий 20 минут назад
Главное с вечера поставить раком.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
366
Konst 20 минут назад
Ну тут как минимум оставление места дтп...а ситуация конечно страшная, т.к. это же бездарное существо передвигается по дорогам общественного пользования, а это считай как заряженный пистолет, рано или поздно выстрелит и дай Бог в этот момент не будет рядом детей или беременных женщин, да и вообще людей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Тигран Саркисян 23 минуты назад
Как БЛЕТ как с таким киселём в черепушке эти существа доживают до такого возраста (про права вообще молчу) кто этой курице права то выдал ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
271
Matias 23 минуты назад
Вот дура...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий 23 минуты назад
Надеюсь её лишат прав в ближайшие дни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Илья Полчаса назад
Я надеялся ,что в конце видео её снесёт камаз и будет хэпиэнд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36428



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 искренних пёселей, которые души не чают в своём человеке
20 искренних пёселей, которые души не чают в своём человеке
«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о странностях современного обучения
«Хотите быть банановой республикой - вперёд!»: профессор математики рассказал о...
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
ФотоВсячина
ФотоВсячина
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждое утро

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#автомобили#автомир#фильм#полиция#аварии#СССР#подборка#съемка
#в мире#люди#кино#Юмор#история#ДТП#мигранты#авто аварии#Москва#девушки
#животные#интересное#факты#машина#Прикол#собака#позитив#Автовсячина#роль#дети
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Авария дня. Вырулила на встречную полосу и отправила 7 человек в больницу Авария дня. Вырулила на встречную полосу и отправила 7 человек в больницу Авария дня. Стоишь, никого не трогаешь и тут в водительскую дверь прилетает Камаз Авария дня. Стоишь, никого не трогаешь и тут в водительскую дверь прилетает Камаз Разорвало на части как игрушку Разорвало на части как игрушку Не пристегнулся и "полетел как птица". Второй попытки уже не будет Не пристегнулся и "полетел как птица". Второй попытки уже не будет Авария дня. "Ужаленный" Порш устроил серьёзное ДТП с машиной скорой помощи Авария дня. "Ужаленный" Порш устроил серьёзное ДТП с машиной скорой помощи

На что жалуетесь?

Вернуться