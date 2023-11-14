Миссия невыполнима - выезд с парковки

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В Красноярске женщина на автомобиле Опель Мерива попала в очень сложную и практически нерешаемую жизненную ситуацию - выезд с парковки.
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А водитель соседней машины мудак, зачем припарковался рядом? )))))