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От удара разорвало пополам

От удара разорвало пополам

Автор:
13 ноября 2023 11:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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11 ноября утром возле Минусинска в Красноярском крае 26-летний водитель автомобиля Ниссан выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным большегрузом. От удара легковушку разорвало на части. Водитель погиб, а его пассажирка была госпитализирована.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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7k
MPEG-8 49 минут назад
Это, что за Ниссан такой хлипкий.
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56
Navygator MPEG-8 40 минут назад
Может быть "конструктор".
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4k
ProstoBoBka Полчаса назад
Похоже на распил...
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