От удара разорвало пополам

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11 ноября утром возле Минусинска в Красноярском крае 26-летний водитель автомобиля Ниссан выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным большегрузом. От удара легковушку разорвало на части. Водитель погиб, а его пассажирка была госпитализирована.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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