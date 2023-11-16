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Тут явно что-то осталось за кадром

Тут явно что-то осталось за кадром

Автор:
16 ноября 2023 10:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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5 ноября в Красноярске на северном шоссе водитель Приоры начал подрезать Лексус. В итоге Лексус зацепил отбойник левой стороной. Приора с места ДТП скрылась. Автор видео написал заявление с целью признать Приору участником и виновником ДТП, и лишить прав. В свою очередь юристы оппонента ходатайствуют о том, что касания не было - значит не участник ДТП и Лексус сам виноват - слишком быстро ехал (скорость видно в левом нижнем углу видео). Как считаете, кто виноват в ДТП?

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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57k
dima423 39 минут назад
Не понял... приора же не участвовала в дтп, там участвовали лексус и отбойник, отбойник остался на месте ДТП а вот лексус скрылся...его и надо лишать прав))) А если серьезно рег сам мудак полный и нехера на других пенять если сам дебил))
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20k
anpetrof 12 минут назад
Жалко, нет предыстории этого, а она наверняка была.
Два дебила - это сила. Я бы просто подождал, пока этот дебил на приоре уедет.
У меня был похожий случай. Я ехал по Рижской трассе. Ехал с большим прицепом. Догнал несколько машин, которые скопились за медленно ехавшей фурой. Дождался пока все, ехавшие передо мной, эту фуру обогнали и тоже пошёл на обгон. Пока это всё продолжалось, за мной пристроилась ещё несколько машин и та, которая была непосредственно за мной, начала обгонять сразу и меня и фуру, но я успел начать обгон раньше. Мудаку, едущему за мной, не понравилось, что я его не пропустил и он, обогнав потом меня, начал вот так же, как водитель этой приоры, выдрючиваться. Я не стал с ним бодаться и просто свернул на заправку, которая как раз по дороге попалась. Мудак за мной так и уехал ни с чем
...
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16k
ss Полчаса назад
За кадром осталось, как этих клоунов в роддоме матери стоя рожали и они прямо на пол родились, башкой об бетон.
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2k
Илья 39 минут назад
Два дебила
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