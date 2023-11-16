Тут явно что-то осталось за кадром

5 ноября в Красноярске на северном шоссе водитель Приоры начал подрезать Лексус. В итоге Лексус зацепил отбойник левой стороной. Приора с места ДТП скрылась. Автор видео написал заявление с целью признать Приору участником и виновником ДТП, и лишить прав. В свою очередь юристы оппонента ходатайствуют о том, что касания не было - значит не участник ДТП и Лексус сам виноват - слишком быстро ехал (скорость видно в левом нижнем углу видео). Как считаете, кто виноват в ДТП?

0