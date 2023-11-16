Тут явно что-то осталось за кадром

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5 ноября в Красноярске на северном шоссе водитель Приоры начал подрезать Лексус. В итоге Лексус зацепил отбойник левой стороной. Приора с места ДТП скрылась. Автор видео написал заявление с целью признать Приору участником и виновником ДТП, и лишить прав. В свою очередь юристы оппонента ходатайствуют о том, что касания не было - значит не участник ДТП и Лексус сам виноват - слишком быстро ехал (скорость видно в левом нижнем углу видео). Как считаете, кто виноват в ДТП?
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Два дебила - это сила. Я бы просто подождал, пока этот дебил на приоре уедет.
У меня был похожий случай. Я ехал по Рижской трассе. Ехал с большим прицепом. Догнал несколько машин, которые скопились за медленно ехавшей фурой. Дождался пока все, ехавшие передо мной, эту фуру обогнали и тоже пошёл на обгон. Пока это всё продолжалось, за мной пристроилась ещё несколько машин и та, которая была непосредственно за мной, начала обгонять сразу и меня и фуру, но я успел начать обгон раньше. Мудаку, едущему за мной, не понравилось, что я его не пропустил и он, обогнав потом меня, начал вот так же, как водитель этой приоры, выдрючиваться. Я не стал с ним бодаться и просто свернул на заправку, которая как раз по дороге попалась. Мудак за мной так и уехал ни с чем...