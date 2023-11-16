Страдает как всегда невиновный

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"Водитель Датсун подрезал автомобиль Лада Гранта и скрылся, в результате чего произошло ДТП", - пишет в интернетах автор, призывающий свидетелей помочь в поисках водителя Датсуна. Видео из Оренбурга.
Осторожно, нецензурная лексика!
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