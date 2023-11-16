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Страдает как всегда невиновный

Страдает как всегда невиновный

Автор:
16 ноября 2023 09:30
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   прилетело без дела   
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"Водитель Датсун подрезал автомобиль Лада Гранта и скрылся, в результате чего произошло ДТП", - пишет в интернетах автор, призывающий свидетелей помочь в поисках водителя Датсуна. Видео из Оренбурга.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   прилетело без дела   
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11  комментариев
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57k
dima423 2 часа назад
бл не понимаю я таких водителей... ну бей того кто выезжает, нахера руль бездумно крутить?
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423
Глюк 55 минут назад
Виноват будет водитель гранты. Умри на своей полосе.
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25k
Михаил Сметанкин 58 минут назад
Даже если они найдут водителя какого-то там датсуна, ничего они ему впаять не смогут. В ПДД потому и пишут, что в случае аварийной ситуации - тормозить вплоть до остановки. И это придумали не просто так! Чем ниже скорость при ДТП - там меньше последствий!
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2k
Дмитрий Час назад
Какое, на хрен, подрезал? Не уступил - да. Но в случившемся ДТП ни капли его вины нет. Не умеешь управлять или едешь на автомобиле с неисправной тормозной/рулевой системой - ССЗБ.
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