Законопроект об обязательной регистрации электросамокатов внесли в Госдуму

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Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об обязательной регистрации электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Парламентарии считают, что таким способом можно снизить число ДТП.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что действующее законодательство не создаёт достаточных инструментов правового регулирования использования СИМ. Предлагается запретить езду на таких транспортных средствах без номерных знаков, позволяющих идентифицировать владельца, и вести их учёт с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг в порядке, который должно установить правительство.
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий назвал причиной разработки законопроекта регулярные обращения избирателей к депутатам по поводу нерегулируемого движения электросамокатов, создающего угрозу безопасности. Он отметил, что только за первую половину 2023 года в России произошло свыше тысячи аварий с участием СИМ, в которых 12 человек погибли, а больше тысячи получили травмы.
Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий назвал причиной разработки законопроекта регулярные обращения избирателей к депутатам по поводу нерегулируемого движения электросамокатов, создающего угрозу безопасности. Он отметил, что только за первую половину 2023 года в России произошло свыше тысячи аварий с участием СИМ, в которых 12 человек погибли, а больше тысячи получили травмы.
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Вот зашел на Али и увидел, что можно спокойно заказать самокат с доставкой. Кто проконтролирует его постановку? Ловить всех и проверять? Да столько сотрудников в ГИБДД нет.
Нет, не продумали ничего.
1. Стиль подхода "стриги под одну гребёнку всю страну" не меняется. По большому счёту, ведь, "самокатная" проблема остра только для столицы и крупных городов (скорее даже, центральной части городов). Но опять накрывают колпаком всю страну, включая райцентры и сёла, заставляя втиснуть в столичные рамки сельские условия. По большому счёту, в больших городах, при их насыщенности разнообразным общественным транспортом, самокаты не более, чем развлечение. Рубя общим топором отсекается та часть аудитории, которой самокат или электровелосипед требуется как реальный индивидуальный транспорт.
Может быть, отдать регионам и муниципалитетам эту суперпроблему для законодательного решения?
2. Основание для выработки законопроекта: увеличение числа ДТП.
Хорошо, тогда давайте сравним количество ДТП с обычными велосипедами и получится, что регистрировать велики во сто крат необходимее и раньше, чем самокаты. А ещё хлеще получится, что при таком основании надо срочно регистрировать ПЕШЕХОДОВ, как самую многочисленную часть участников дорожного движения, участников и виновников ДТП.