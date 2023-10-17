Законопроект об обязательной регистрации электросамокатов внесли в Госдуму

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что действующее законодательство не создаёт достаточных инструментов правового регулирования использования СИМ. Предлагается запретить езду на таких транспортных средствах без номерных знаков, позволяющих идентифицировать владельца, и вести их учёт с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг в порядке, который должно установить правительство.



Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий назвал причиной разработки законопроекта регулярные обращения избирателей к депутатам по поводу нерегулируемого движения электросамокатов, создающего угрозу безопасности. Он отметил, что только за первую половину 2023 года в России произошло свыше тысячи аварий с участием СИМ, в которых 12 человек погибли, а больше тысячи получили травмы.