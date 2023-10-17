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Законопроект об обязательной регистрации электросамокатов внесли в Госдуму

Законопроект об обязательной регистрации электросамокатов внесли в Госдуму

Автор:
17 октября 2023 14:30
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Госдума   ПДД   авто   автомир   автомобили   госуслуги   закон   машина   штраф   электросамокат   
879
1
Депутаты фракции ЛДПР внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект об обязательной регистрации электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности. Парламентарии считают, что таким способом можно снизить число ДТП.

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Метки: Автовсячина   Госдума   ПДД   авто   автомир   автомобили   госуслуги   закон   машина   штраф   электросамокат   
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24  комментария
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61k
pynh Час назад
т.е. мопеды до 50 кубов (а по факту 110
)регистрировать на надо, а самокаты прям обязательно? бред
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2k
Сергей Викторович 18 минут назад
"Глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий назвал причиной разработки законопроекта регулярные обращения избирателей к депутатам по поводу нерегулируемого движения электросамокатов," - вранье. Людям нахрен не надо чтобы регулирование электросамокатов, так как все прекрасно понимают, что как сейчас дебилы на машины кладут болт на все правила и гоняют каким вздумается, так и самокатчики будут поступать также!!! Люди хотят чтобы их просто запретили, просто запретили!!!
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59k
Олег 19 минут назад
давайте еще на велосипеды номера поставим. И разрешение на скейты и ролики выдавать.... Лицензии на удочки.....
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1
Alf090 Полчаса назад
Ну понятно лдпр и все этим сказано, интересно у них вообще хоть когда-то хоть 1 законопроект одобряли?)))
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34k
Fat Lynx 38 минут назад
Будет новый федеральный орган по регистрации самокатящихся транспортных средств? А его территориальные органы будут?
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65k
Александр Ломовицкий Час назад
если даже протащат случайно регистрацию то проблема останется потому что шеринговые (те кто сейчас на пике травматизма для окружающих) уже все с номерами и они останутся а вот владельцы частных выкинут их в сад -деревню так в удовольствие покататься . только это означает что летуны все равно останутся. кто то покрывает эти прокаты и имеет с них поэтому их никуда не уберут хоть на права подпишут хоть на регистрацию.
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44k
Карандаш Час назад
Опять всё через жопу. Слуцкий услышал звон, а откуда он идёт пофиг. Кто имеет свой электросамокат - этих практически не видно, редкий чёрт по дороге под 70 км промчится... Весь геморрой от прокатных да ещё от мастурбеков - доставщиков.
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11k
Б.Касторский Час назад
Глупости. Это невозможно. Конечно можно контролировать прокатные, там есть и личные данные управляющего, и возможность опознать конкретный СИМ. Но как быть с частными? Заставить идти в ГИБДД?) В итоге можно возложить функцию контроля на камеры и нарушения отправлять для оформления непосредственно агрегатору. Но кто будет заниматься? Но ЛДПР со дня основания любит быть в струе популизма.
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10k
Борис Карабанов Час назад
ЛДПР из штанов выпрыгивает, чтобы обрести хоть какую-то значимость и заметность. Популистовы их фамилия.
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104
Феличита Борис Карабанов 59 минут назад
достаточно скорость ограничить и запретить езду по тротуарам
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