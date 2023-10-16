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Краш-тест двух электромобилей Mercedes

Краш-тест двух электромобилей Mercedes

Автор:
16 октября 2023 16:18
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   краш-тест   машина   электромобиль   
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Компания Mercedes-Benz провела новаторские краш-тесты с участием двух чисто электрических автомобилей - внедорожника EQS 450 и EQA 300, чтобы лучше понять последствия столкновений электромобилей для безопасности.

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Метки: Mercedes   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   краш-тест   машина   электромобиль   
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1  комментарий
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Copycat 2 часа назад
Когда компания проводит креш тесты своей же продукции это выглядит примерно так, так что херня это всё
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