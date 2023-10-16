Краш-тест двух электромобилей Mercedes

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Компания Mercedes-Benz провела новаторские краш-тесты с участием двух чисто электрических автомобилей - внедорожника EQS 450 и EQA 300, чтобы лучше понять последствия столкновений электромобилей для безопасности.
Детальная демонстрация как самого удара, так и его последствий стала ответом компании на один из самых распространённых мифов об электрокарах — их пожароопасности при ДТП. В данном случае шанс возгорания батарей повышается кратно.
В Mercedes-Benz заявили, что тест проведён по более жёстким требованиям, чем применяемые, к примеру, в EuroNCAP. Автомобили столкнули с 50-процентным перекрытием, при этом каждый из них двигался со скоростью 56 км/ч (у EuroNCAP скорость тестового авто 50 км/ч, как и у тележки-барьера с деформируемой зоной). По расчётам компании, этот сценарий моделирует реальную дорожную ситуацию: подобное столкновение может случиться, к примеру, при обгоне на двухполосной дороге.
Краш-тест призван показать, что силовые установки электрокаров Mercedes-Benz не провоцируют дополнительных последствий. Высоковольтная электроника отключилась автоматически, а «клетка», в которой расположен тяговый аккумулятор, в обоих случаях осталась целой.
В Mercedes-Benz заявили, что тест проведён по более жёстким требованиям, чем применяемые, к примеру, в EuroNCAP. Автомобили столкнули с 50-процентным перекрытием, при этом каждый из них двигался со скоростью 56 км/ч (у EuroNCAP скорость тестового авто 50 км/ч, как и у тележки-барьера с деформируемой зоной). По расчётам компании, этот сценарий моделирует реальную дорожную ситуацию: подобное столкновение может случиться, к примеру, при обгоне на двухполосной дороге.
Краш-тест призван показать, что силовые установки электрокаров Mercedes-Benz не провоцируют дополнительных последствий. Высоковольтная электроника отключилась автоматически, а «клетка», в которой расположен тяговый аккумулятор, в обоих случаях осталась целой.
Пассажиры также не получили серьёзных травм. Их роли играли четыре манекена, изображавшие трёх женщин и одного мужчину. Утверждается, что критических перегрузок не зафиксировано. Штатно отработали как энергопоглощающие зоны деформации кузова, так и подушки безопасности, при этом двери электрокаров после удара можно было легко открыть.
В «Мерседес» отметили, что внутренние стандарты безопасности местами превышают требования законодательства или независимых исследовательских организаций.
Ранее, в 2019 году, Mercedes-Benz EQA уже проходил испытания в EuroNCAP, но ещё по старой методике — с ударом о неподвижный сминаемый барьер с 40-процентным перекрытием. По итогам электрокроссовер набрал все пять звёзд и не загорелся.
В «Мерседес» отметили, что внутренние стандарты безопасности местами превышают требования законодательства или независимых исследовательских организаций.
Ранее, в 2019 году, Mercedes-Benz EQA уже проходил испытания в EuroNCAP, но ещё по старой методике — с ударом о неподвижный сминаемый барьер с 40-процентным перекрытием. По итогам электрокроссовер набрал все пять звёзд и не загорелся.
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