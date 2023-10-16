Краш-тест двух электромобилей Mercedes

Детальная демонстрация как самого удара, так и его последствий стала ответом компании на один из самых распространённых мифов об электрокарах — их пожароопасности при ДТП. В данном случае шанс возгорания батарей повышается кратно.



В Mercedes-Benz заявили, что тест проведён по более жёстким требованиям, чем применяемые, к примеру, в EuroNCAP. Автомобили столкнули с 50-процентным перекрытием, при этом каждый из них двигался со скоростью 56 км/ч (у EuroNCAP скорость тестового авто 50 км/ч, как и у тележки-барьера с деформируемой зоной). По расчётам компании, этот сценарий моделирует реальную дорожную ситуацию: подобное столкновение может случиться, к примеру, при обгоне на двухполосной дороге.



Краш-тест призван показать, что силовые установки электрокаров Mercedes-Benz не провоцируют дополнительных последствий. Высоковольтная электроника отключилась автоматически, а «клетка», в которой расположен тяговый аккумулятор, в обоих случаях осталась целой.