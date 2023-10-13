Уникальный McLaren Elva с кузовом-хамелеоном выставят на торги

17 ноября в Лас-Вегасе на аукционе Сотбис выставят уникальный McLaren Elva 2021 года выпуска с кузовом-хамелеоном, который переливается на солнце разными цветами. До первой сотни разгоняется за 3 сек., а максимальная скорость превышает 300 км/ч. Лобового стекла нет, так что кататься придется в шлеме. Всего выпущено 149 штук, но у остальных обычный окрас. За этот экземпляр рассчитывают выручить от 180 до 231 миллиона рублей.

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