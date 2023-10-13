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Уникальный McLaren Elva с кузовом-хамелеоном выставят на торги

Уникальный McLaren Elva с кузовом-хамелеоном выставят на торги

Автор:
13 октября 2023 15:38
Сообщество : Автомир
Метки: McLaren   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
906
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17 ноября в Лас-Вегасе на аукционе Сотбис выставят уникальный McLaren Elva 2021 года выпуска с кузовом-хамелеоном, который переливается на солнце разными цветами. До первой сотни разгоняется за 3 сек., а максимальная скорость превышает 300 км/ч. Лобового стекла нет, так что кататься придется в шлеме. Всего выпущено 149 штук, но у остальных обычный окрас. За этот экземпляр рассчитывают выручить от 180 до 231 миллиона рублей.
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Метки: McLaren   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   суперкар   
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3  комментария
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303
А П Час назад
не кузов-хамелеон, а краска. Кузов - спидстер.
В принципе, любой, кто купит такой авто может и перекрасить. И сколько их там было выпущено, вообще без разницы.
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32k
Ego sum qui sum 4 минуты назад
красотень
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Добрый Бабайка

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