В Красноярском крае начальник пожарной части воровал бензин на фейковых вызовах

Преступная деятельность осуществлялась с января по июль 2023 года. 43-летний начальник пожарной части Краснотуранского района 9 раз приказывал сотрудникам оформлять фиктивные документы об использовании служебных машин. По бумагам автоцистерны выезжали для патрулирования и обеспечения безопасности на соцобъектах.

На самом же деле техника не покидала часть. Обвиняемый заставлял сотрудников искусственно наматывать пробег и сливать неизрасходованное топливо. Канистры злоумышленник забирал себе. Так за полгода было похищено 870 литров бензина марки АИ-92. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.

Судя по опубликованному видео, о преступлениях руководителя сообщили сами пожарные. Прокуратура организовала проверку, после чего направила собранные материалы в следственный орган.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" (часть 3 статьи 160 УК РФ). Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

