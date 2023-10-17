FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11915 постов • 839 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
В&nbsp;Красноярском крае начальник пожарной части воровал бензин на&nbsp;фейковых вызовах

В Красноярском крае начальник пожарной части воровал бензин на фейковых вызовах

Автор:
17 октября 2023 09:27
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   бензин   воровство   машина   начальник пожарной части   обман   пробег   
1542
1
1

В Краснотуранском районе Красноярского края начальника пожарно-спасательной части обвинили в хищении сотен литров топлива. Мужчина заставлял подчинённых накручивать пробег и сливать бензин.

Преступная деятельность осуществлялась с января по июль 2023 года. 43-летний начальник пожарной части Краснотуранского района 9 раз приказывал сотрудникам оформлять фиктивные документы об использовании служебных машин. По бумагам автоцистерны выезжали для патрулирования и обеспечения безопасности на соцобъектах.


На самом же деле техника не покидала часть. Обвиняемый заставлял сотрудников искусственно наматывать пробег и сливать неизрасходованное топливо. Канистры злоумышленник забирал себе. Так за полгода было похищено 870 литров бензина марки АИ-92. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.


Судя по опубликованному видео, о преступлениях руководителя сообщили сами пожарные. Прокуратура организовала проверку, после чего направила собранные материалы в следственный орган.


В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" (часть 3 статьи 160 УК РФ). Фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Видео   бензин   воровство   машина   начальник пожарной части   обман   пробег   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
160
ruslan d Час назад
6 лет за 40000 р , красавец просто Папа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
112k
Z_Павел Юрьевич_V 21 минуту назад
Не поделился.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
max20 45 минут назад
Да сколько хочешь. Приходит по почте протокол от пожатных - к вам приехали ночью по сигналу сигнализации, но возгорания-задымления небыло. С вас штраф за ложный вызов и выезд машины. Объяснительные от поста охраны, записи с камер наблючения, пустой протокол работы системы - только тогда доказали, что никакие пожарные вообще не приезжали. "Ой, это мы ошиблись - мы по другому адресу ездили"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Viktor 52 минуты назад
Начальник дебил (крохобор, за что и поплатился) и способ дебильный ( чтобы подключать моторчик, надо срывать пломбы, да и время занимает такое скручивание очень много)! Я в СССРе работал водилой на ВЭФе и мне достался ЗиЛок с уже переделанным спидометром - засовываешь руку под щиток, вынимаешь нижнюю лампочку и пальцем за минуту можно установить любой пробег на одометре (потом переделывал другие машины, да воровали - время тогда было такое)!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lexx 53 минуты назад
А почему сотрудники сразу не обратились куда следует? Теперь получается они соучастники.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
ЦСКА Час назад
Бли, жадность реально у людей мозги разжижает!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 2 часа назад
Блин. У Вас бенз и так дешманский, нахера его воровать? Да ещё и чужими руками. Начальник явно дибил и голову использовал только для фуражки и туда есть. В Риге сегодня, бензин 95 по 1.76 евро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

904392



Другие посты автора
Популярное в сообществах
5 исчезнувших российских городов
5 исчезнувших российских городов
В Санкт-Петербурге задержан первый участник «азербайджанской мафии»
В Санкт-Петербурге задержан первый участник «азербайджанской мафии»
Набирающие популярность в сообществах
С чего начать изучение экономики человеку, который совершенно ничего в ней не понимает?
С чего начать изучение экономики человеку, который совершенно ничего в ней не понимает?
Российский сварочный аппарат ИЖ ВД-201
Российский сварочный аппарат ИЖ ВД-201
"C миру по нитке - голому рубаха"
"C миру по нитке - голому рубаха"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Популярная суперспособность

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#люди#автомобили#кино#аварии#авто аварии#конфликт#Россия#милота
#животные#факты#Прикол#автомир#интересное#новости#Автовсячина#позитив#город#США
#Юмор#интересно#машина#ДТП#фильм#СССР#история#шоу бизнес#забавно#познавательно
"C миру по нитке - голому рубаха" "C миру по нитке - голому рубаха" Мужчина украл смартфон из рук спящей пассажирки метро Мужчина украл смартфон из рук спящей пассажирки метро В Подмосковье мужчина спас девочку из горящей машины В Подмосковье мужчина спас девочку из горящей машины Машина для правки арматуры Машина для правки арматуры Раскрытие очередного мошеннического трюка Раскрытие очередного мошеннического трюка Миссия невыполнима: попытка стащить вещь из шкафчика родителей Миссия невыполнима: попытка стащить вещь из шкафчика родителей

На что жалуетесь?

Вернуться