12 доказательств, что рисунки на грязных машинах — тоже искусство

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Сколько раз вы проходили мимо грязной машины и думали: «Ну как можно ездить на такой?». А может вам хотелось даже написать легендарную фразу: «Помой меня»? Некоторые пошли дальше и стали использовать грязные автомобили как холст для своих художеств. Может вы удивитесь, но получается настоящее грязное искусство!
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а вот Пушкина, или Цоя с Николем II и Ленина - я могу с закрытыми глазами хоть на каждой машине нарисовать