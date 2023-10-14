12 доказательств, что рисунки на грязных машинах — тоже искусство

Сколько раз вы проходили мимо грязной машины и думали: «Ну как можно ездить на такой?». А может вам хотелось даже написать легендарную фразу: «Помой меня»? Некоторые пошли дальше и стали использовать грязные автомобили как холст для своих художеств. Может вы удивитесь, но получается настоящее грязное искусство!