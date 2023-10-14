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12 доказательств, что рисунки на грязных машинах — тоже искусство

12 доказательств, что рисунки на грязных машинах — тоже искусство

Автор:
14 октября 2023 14:04
Сообщество : Автомир
Метки: авто   живопись   исскуство   
329
12

Сколько раз вы проходили мимо грязной машины и думали: «Ну как можно ездить на такой?». А может вам хотелось даже написать легендарную фразу: «Помой меня»? Некоторые пошли дальше и стали использовать грязные автомобили как холст для своих художеств. Может вы удивитесь, но получается настоящее грязное искусство!

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Метки: авто   живопись   исскуство   
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4  комментария
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5k
Дмитрий ! 6 часов назад
Талант.
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137
Boka 2 часа назад
Я видела фургон с рисунком proboynick'а как-то зимой напротив Лейпцига (в Теплом Стане) Это смотрелось круто! Я сделала фото, но вряд ли сейчас найду(
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7k
yahaomsk 3 часа назад
даже помыть рука не поднимется....
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14k
котегRUS 4 часа назад
с нашим истребителем - вообще огонь!
а вот Пушкина, или Цоя с Николем II и Ленина - я могу с закрытыми глазами хоть на каждой машине нарисовать
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