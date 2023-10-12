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Тюнинг-кит превращающий Suzuki Jimny в миниатюрную копию Ford Bronco

Тюнинг-кит превращающий Suzuki Jimny в миниатюрную копию Ford Bronco

Автор:
12 октября 2023 17:14
Сообщество : Автомир
Метки: Suzuki   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
849
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Бюро Garage-ill из японской Осаки решило сказать новое слово в тюнинге компактного внедорожника Suzuki Jimny. Проекты по переработке его внешности в стиле самых разных культовых внедорожников широко известны, но на этот раз японские тюнеры в качестве источника вдохновения использовали актуальное поколение заокеанского Ford Bronco.
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Метки: Suzuki   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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2  комментария
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24k
ЦСКА Час назад
Нихера непонимаю, зачем Suzuki Jimny формавать под Bronco или Geländewagen?? Вполне самостоятельная, узнаваемая машинка, с брутальной внешностью! Только необоснованно дорогая!
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17k
Алекс Час назад
Гелики из них гораздо круче получаются
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