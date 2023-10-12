Тюнинг-кит превращающий Suzuki Jimny в миниатюрную копию Ford Bronco

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Бюро Garage-ill из японской Осаки решило сказать новое слово в тюнинге компактного внедорожника Suzuki Jimny. Проекты по переработке его внешности в стиле самых разных культовых внедорожников широко известны, но на этот раз японские тюнеры в качестве источника вдохновения использовали актуальное поколение заокеанского Ford Bronco.
Jimny мимикрирует под Bronco при помощи комплекта деталей, преобразующих его переднюю часть. Японцы разработали для внедорожника новую решётку радиатора с крупной надписью BRON55 и светодиодную оптику, формой повторяющую фары оригинала. Предусмотрены не только диодные «кольца», но и характерные горизонтальные вставки. Наконец, Jimny можно оснастить массивным передним бампером, подчёркивающим его брутальный характер, а на задней двери ради большего сходства разместить наклейки EcoBoost.
Детали адаптированы к установке как на обычную модификацию Jimny, так и на недавно появившуюся пятидверную версию. Миниатюрную копию Ford Bronco японские тюнеры предлагают сделать ещё более внедорожной за счёт различных доработок для ходовой: лифта подвески, новых дисков с грязевой резиной и прочих традиционных усовершенствований.
Тюнинг-кит, разработанный японским ателье Garage-ill, стоит минимум 245 000 иен или почти 3.3 миллиона рублей.
Детали адаптированы к установке как на обычную модификацию Jimny, так и на недавно появившуюся пятидверную версию. Миниатюрную копию Ford Bronco японские тюнеры предлагают сделать ещё более внедорожной за счёт различных доработок для ходовой: лифта подвески, новых дисков с грязевой резиной и прочих традиционных усовершенствований.
Тюнинг-кит, разработанный японским ателье Garage-ill, стоит минимум 245 000 иен или почти 3.3 миллиона рублей.
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Метки: Suzuki Автовсячина авто автомир автомобили машина тюнинг
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