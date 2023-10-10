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Skoda открывает завод в Казахстане. Озвучен список выпускаемых моделей автомобилей

Skoda открывает завод в Казахстане. Озвучен список выпускаемых моделей автомобилей

Автор:
10 октября 2023 15:29
Сообщество : Автомир
Метки: Skoda   Автовсячина   Казахстан   авто   автомир   автомобили   завод   кроссовер   машина   
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В первых числах октября 2023 года компания Allur сообщила о подписании соглашения с Volkswagen Group с целью возвращения на казахстанский рынок марки Škoda с локализацией производства в Костанае. Линейка локализованных автомобилей чешского бренда будет состоять из пяти моделей.
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Метки: Skoda   Автовсячина   Казахстан   авто   автомир   автомобили   завод   кроссовер   машина   
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14  комментариев
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35k
albedo Час назад
Я так понимаю,что ВАГ через задний проход (Казахстан) опять лезет в Россию.
Маловероятно, что для рынка в 19 миллионов человек будут строить завод.
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5k
Alex Полминуты назад
Надеюсь, что эти ган**ны облажаются.
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1k
олег 12 минут назад
они вам леопарды .вы их машины от чабанов.ничего такого.
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59k
Олег 24 минуты назад
мазохизм какой-то... то ушли, то тихонько через задний проход хотят вернуться.
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21k
sonic24a Полчаса назад
РФские спекулянты будут таскать по пятерке.
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3k
kca-opa Час назад
Хоть и VAG, но к чешским авто у меня какой-то трепет, надо-же придумать представительские седаны заднемоторные и с воздушным охлаждением, типа зэпор в два раза растянули, в общем были просто лоханки
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82k
Доктор Джонс Час назад
Что только в Костанае не собирали, и Ивеко, и Пежо, и СсанЙонг - 2 года и всё...
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Красивое...
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