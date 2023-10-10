Skoda открывает завод в Казахстане. Озвучен список выпускаемых моделей автомобилей

Теперь же в компании приоткрыли завесу тайны над модельной линейкой бренда в стране. Ожидается, что в ближайшем будущем в автосалонах можно будет приобрести кроссоверы Kamiq, Karoq и Kodiaq, а также лифтбеки Octavia и Superb.



Не исключено, что последние две модели предложат и в версии Combi. Стоит отметить, что Superb вот-вот переживёт смену поколений — премьера четвёртого поколения ожидается в ноябре 2023 года.



Кроме того, в Allur поделились информацией о сроках получения первой партии машинокомплектов для начала настроек конвейера в Костанае. - "Точечно мы получили все вводные по требованиям к качеству процессов. Наши операционные возможности полностью совпадают с ожиданиями партнёров, что заметно сокращает процесс запуска совместной работы. Вместе с тем мы участвовали в процессе упаковки и разборки машинокомплектов в контейнеры. Планируется, что на 47-48-й неделе (конец ноября — начало декабря.) пробную партию Škoda для локальных настроек мы получим, — заявил директор по развитию завода Allur Роман Глущенко после визита на чешский завод Škoda Auto в городе Млада-Болеслав."



Согласно официальному сообщению от Škoda, сборка автомобилей чешского бренда в Казахстане стартует уже в начале 2024 года. Компания планирует, что в течение года в стране откроется 15 автосалонов марки.