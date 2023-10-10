Skoda открывает завод в Казахстане. Озвучен список выпускаемых моделей автомобилей

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В первых числах октября 2023 года компания Allur сообщила о подписании соглашения с Volkswagen Group с целью возвращения на казахстанский рынок марки Škoda с локализацией производства в Костанае. Линейка локализованных автомобилей чешского бренда будет состоять из пяти моделей.
Теперь же в компании приоткрыли завесу тайны над модельной линейкой бренда в стране. Ожидается, что в ближайшем будущем в автосалонах можно будет приобрести кроссоверы Kamiq, Karoq и Kodiaq, а также лифтбеки Octavia и Superb.
Не исключено, что последние две модели предложат и в версии Combi. Стоит отметить, что Superb вот-вот переживёт смену поколений — премьера четвёртого поколения ожидается в ноябре 2023 года.
Кроме того, в Allur поделились информацией о сроках получения первой партии машинокомплектов для начала настроек конвейера в Костанае. - "Точечно мы получили все вводные по требованиям к качеству процессов. Наши операционные возможности полностью совпадают с ожиданиями партнёров, что заметно сокращает процесс запуска совместной работы. Вместе с тем мы участвовали в процессе упаковки и разборки машинокомплектов в контейнеры. Планируется, что на 47-48-й неделе (конец ноября — начало декабря.) пробную партию Škoda для локальных настроек мы получим, — заявил директор по развитию завода Allur Роман Глущенко после визита на чешский завод Škoda Auto в городе Млада-Болеслав."
Согласно официальному сообщению от Škoda, сборка автомобилей чешского бренда в Казахстане стартует уже в начале 2024 года. Компания планирует, что в течение года в стране откроется 15 автосалонов марки.
Не исключено, что последние две модели предложат и в версии Combi. Стоит отметить, что Superb вот-вот переживёт смену поколений — премьера четвёртого поколения ожидается в ноябре 2023 года.
Кроме того, в Allur поделились информацией о сроках получения первой партии машинокомплектов для начала настроек конвейера в Костанае. - "Точечно мы получили все вводные по требованиям к качеству процессов. Наши операционные возможности полностью совпадают с ожиданиями партнёров, что заметно сокращает процесс запуска совместной работы. Вместе с тем мы участвовали в процессе упаковки и разборки машинокомплектов в контейнеры. Планируется, что на 47-48-й неделе (конец ноября — начало декабря.) пробную партию Škoda для локальных настроек мы получим, — заявил директор по развитию завода Allur Роман Глущенко после визита на чешский завод Škoda Auto в городе Млада-Болеслав."
Согласно официальному сообщению от Škoda, сборка автомобилей чешского бренда в Казахстане стартует уже в начале 2024 года. Компания планирует, что в течение года в стране откроется 15 автосалонов марки.
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