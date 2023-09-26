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Китайцы продемонстрировали возможности гибридного водоплавающего внедорожника

Китайцы продемонстрировали возможности гибридного водоплавающего внедорожника

Автор:
26 сентября 2023 12:25
Сообщество : Автомир
Метки: Yangwang   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   внедорожник   гибрид   машина   
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Представленный в августе этого года полноприводный рамный гибрид Yangwang U8 с ценой 150 000 долларов метит в топовый сегмент, где давно и прочно обосновались G-Class с Range Rover, а что бы оправдать свою стоимость автомобиль получил несколько крайне интересных особенностей.

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Метки: Yangwang   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   внедорожник   гибрид   машина   
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2  комментария
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21k
Sergey Timonin 13 минут назад
ну да ну да, при этом статистика пожарных служб говорит о том, что в 99% случаев, горят именно электрички побывавшие в воде или проехавшие в дождь большую лужу на скорости. Как там не герметизируй а рано или поздно вода проникает .... и ппц тачке.
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30k
Юрьевич 6 минут назад
А что не догадались какую-нибудь ёмкость надувать, что б капотом не зарваться в воду?
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