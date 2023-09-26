Китайцы продемонстрировали возможности гибридного водоплавающего внедорожника

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Представленный в августе этого года полноприводный рамный гибрид Yangwang U8 с ценой 150 000 долларов метит в топовый сегмент, где давно и прочно обосновались G-Class с Range Rover, а что бы оправдать свою стоимость автомобиль получил несколько крайне интересных особенностей.
Не имея родословной и наработанной клиентуры для своей 1200-сильной машины, материнской компании BYD приходится брать чем-то иным, что и было продемонстрировано на днях. Это «танковый разворот» на месте, ставший возможным благодаря четырём мотор-колёсам с индивидуальным углом наводки. Видео опубликовано без звука, чтобы не смущать зрителя визгом шин по твёрдой поверхности.
Более полезным свойством, особенно для жителей приморских районов с частыми наводнениями, может оказаться способность Yangwang U8 плавать практически как амфибия. Для этого водителю будет достаточно активировать режим «яхтинга», когда колёса погрузившегося в воду внедорожника оторвутся от дна.
Алгоритм работы таков: используя бортовые датчики, борткомпьютер поднимет подвеску, выключит ДВС, замкнёт в рециркуляцию контуры вентиляции и кондиционирования, закроет окна и двери, открыв при этом люк в крыше, чтобы у сидящих внутри оставался аварийный выход. Перемещение и манёвры при этом осуществляются за счёт неспешного вращения колёс с крейсерской скоростью 1.6 узла (3 км/ч).
Следует заметить, что «яхтинг» задуман сугубо для экстремальных ситуаций, причём пребывание в воде опасно зарывшейся носом машины ограничено 30 минутами, после чего компания снимает с себя всяческую ответственность. Для форсирования обычных водных преград глубиной до 1.4 метра у Yangwang U8 имеется шноркель, необходимый ДВС, что бы подпитывает батареи электромоторов.
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