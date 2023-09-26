Китайцы продемонстрировали возможности гибридного водоплавающего внедорожника

Не имея родословной и наработанной клиентуры для своей 1200-сильной машины, материнской компании BYD приходится брать чем-то иным, что и было продемонстрировано на днях. Это «танковый разворот» на месте, ставший возможным благодаря четырём мотор-колёсам с индивидуальным углом наводки. Видео опубликовано без звука, чтобы не смущать зрителя визгом шин по твёрдой поверхности.