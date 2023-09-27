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Новая BMW "пятёрка" расходует до 1 литра топлива на 100 км

Новая BMW "пятёрка" расходует до 1 литра топлива на 100 км

Автор:
27 сентября 2023 14:59
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гибрид   машина   
1507
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Компания BMW опубликовала подробные технические характеристики двух ожидаемых модификаций 5-й серии G60. Моторная гамма дополнилась двумя гибридными силовыми установками с возможностью подзарядки от бытовой розетки. Самая мощная потратит на разгон до 100 км/ч всего 4.3 секунды.
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Метки: BMW   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гибрид   машина   
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7  комментариев
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3k
Шапкин Час назад
Бэха... меньше литра... на сотку...
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1k
Dimon 7 минут назад
Я одного не понимаю: сейчас все стремятся к большим телефонам, большим мониторам в авто, НО...накуа устанавливать практически телевизоры в переднюю панель? Водитель в - первую очередь должен следить за дорогой, а не играть кв компьютер!
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7k
vasilykopkov Полчаса назад
Немцы внешне всё больше начинают смахивать на корейцев.
Ну, а насчет литра на сотку - пиз*еть не мешки ворочать, спина не болит...
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858
Илья Полчаса назад
Это не БМВ
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271
А П Полчаса назад
Что то, в плане дизайна, они свернули не туда...
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