Новая BMW "пятёрка" расходует до 1 литра топлива на 100 км

BMW 530e получит 2-литровую четвёрку в сочетании с электромотором, встроенным в 8-диапазонный автомат Steptronic Sport. Развивает он 184 л. с. Общая отдача системы зафиксирована на уровне 299 л. с. и 450 Нм. Мощнее, но при этом не быстрее, чем было у гибридов на предыдущем поколении G30. Заднеприводный 530e ускорится до сотни за 6.3 секунды. Максимальная скорость — 230 км/ч.



Старшая модификация 550e xDrive, помимо полного привода, имеет электродвигатель посильнее — его отдача 197 сил. Вместе с 3-литровой шестёркой он обеспечит 489 л. с. и 700 Нм, что позволит седану разгоняться до 250 км/ч.



Оба гибрида получили 19.4-киловаттную батарею, встроенную в панели пола. Тем самым она не влияет на полезный объём багажника, сохранённый на уровне 520 литров. Базовый гибрид проедет без ДВС от 93 до 103 км, что позволяет баварцам заявлять расход топлива на уровне 0.6 литра на 100 километров. Запас хода BMW 550e xDrive на электротяге от 83 до 90 км и сможет разогнаться до 140 км/ч, а работу электромотора озвучат саундтреком от Ханса Циммера.



Модернизированное бортовое зарядное устройство на 7.4 кВт ускорит зарядку аккумулятора от нуля до 100 % за 3 часа 15 минут от мощной станции и за 11 часов 45 минут от бытовой розетки.



Оснащение новых гибридных «пятёрок» совпадает с набором оборудования, анонсированным ещё в мае, когда было представлено новое поколение G60. Бензоэлектрические пятёрки получат, к примеру, медиасистему с огромным сдвоенным экраном и предустановленными играми и кресла в спортивном стиле, а 550e xDrive по умолчанию укомплектуют спортивной подвеской с адаптивными амортизаторами.



Приём заказов на гибриды в Германии уже открыт. Заднеприводный оценён минимум в 65 300 евро, более мощная версия с полным приводом стоит от 77 300 евро. В будущем модельную гамму 5-й серии должен пополнить вариант в кузове универсал, а в моторной гамме появится дизель. Не обойдётся и без М-версий, но срок их запуска в производство пока не озвучен.