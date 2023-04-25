Замена свечей на Bugatti Veyron потребует 50 часов работы и 20 000 долларов

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Задумывались ли вы сколько времени и денег требуется на простые сервисные процедуры суперкаров и гиперкаров? Так один из пользователей Reddit решил поделиться своей историей обращения на сервис для замены свечей зажигания.
По словам пользователя, владелец Veyron обратился на сервис из-за пропусков зажигания в 13 и 16 цилиндрах. Новые катушки зажигания для W16 стоят по 730 долларов каждая, свечи — по 170 долларов, хотя, как утверждает автор поста, те же самые свечи, но не от Bugatti, а от Volkswagen можно купить за 18 долларов. Ждать запчастей пришлось около месяца.
Чтобы получить доступ к двигателю, приходится снимать практически все кузовные панели в задней части гиперкара. К свечным колодцам и катушкам можно добраться, только частично разобрав двигатель и сняв некоторое количество проводки. Механик вынужден работать, лёжа на специальном постаменте — по сути, он «парит» над моторным отсеком.
По данным владельца вся процедура заняла до 50 часов и обошлась в общей сложности дороже 20 тысяч долларов (более 1,6 миллиона рублей). Официальный ли это сервис-центр, не уточняется.
Чтобы получить доступ к двигателю, приходится снимать практически все кузовные панели в задней части гиперкара. К свечным колодцам и катушкам можно добраться, только частично разобрав двигатель и сняв некоторое количество проводки. Механик вынужден работать, лёжа на специальном постаменте — по сути, он «парит» над моторным отсеком.
По данным владельца вся процедура заняла до 50 часов и обошлась в общей сложности дороже 20 тысяч долларов (более 1,6 миллиона рублей). Официальный ли это сервис-центр, не уточняется.
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Но, как я понял, мне жаловаться на свою не стоит вообще..
Главное, в этой бугати, винтик не уронить куда-нибудь, а то еще на месяц разборки/сборки))
- приподнять на подъемнике
- снять бампер
- снять фару
- поменять лампу
- поставить фару
- поставить бампер
- содрать с меня ахренилион бабла за проделанный титанический труд.
В реальности:
- купить лампочку на базаре
- закатать рукав, просунуть руку и поменять за 3 минуты.
Первый раз сложно было, потом приноровился.
Есть машины для работы, а есть машины для души.