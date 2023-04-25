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Замена свечей на Bugatti Veyron потребует 50 часов работы и 20 000 долларов

Замена свечей на Bugatti Veyron потребует 50 часов работы и 20 000 долларов

Автор:
25 апреля 2023 12:55
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   сервис   
2682
6
Задумывались ли вы сколько времени и денег требуется на простые сервисные процедуры суперкаров и гиперкаров? Так один из пользователей Reddit решил поделиться своей историей обращения на сервис для замены свечей зажигания.
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Метки: Bugatti   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   сервис   
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48  комментариев
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2k
Сергей 2 часа назад
Автомобили этого класса не расчитаны на техобслуживание. Они расчитаны на то, что владельцы их об дерево разложат до первого ТО.
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213
Bolt 21 секунду назад
Для владельца такой машины, цена замены свечей сопоставимая с ценой новой машины, скорее является поводом попонтоваться, чем реальным минусом.
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6k
perekrestok 14 минут назад
Бывает и такое с современными машинами! Мне в Ауди как то перелили масло в двигатель (атмосферный 4.2V8, бензин). Сказали что лишнее масло отсосут через отверстие масляного щупа.Ждал полтора часа. Когда машину возвращали спросил чего так долго? В ответ мастер открыл капот и на могучем русском языке рассказал как я в случае чего могу попытаться найти масляный щуп быстрее чем они. До сих пор даже не пытаюсь поискать щуп. И это Ауди а не Бугатти. Боюсь представить сколько времени потребуется чтобы убрать лишнее масло из двигателя Бугатти.
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213
Bolt perekrestok 7 минут назад
А через сливную пробку излишек никак?
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12k
..: Атеист :.. Полчаса назад
для тех, кто покупает такие игрушки 20к баксов.. так, мелочь. 1 раз в ресторанчике пожрать ))
Но, как я понял, мне жаловаться на свою не стоит вообще..
Главное, в этой бугати, винтик не уронить куда-нибудь, а то еще на месяц разборки/сборки))
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1
Aleksandr Ivanov Полчаса назад
Дядя Вася в гаражах бесплатно бы поменял. Еще и спасибо бы сказал если бы дали прокатиться.
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2
Антон 51 минуту назад
Надо было брать на дизеле
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22k
Mike Miller 54 минуты назад
Он на неё ездил что ли, что свечи менять пришлось? Это же безделушка для богатеньких буратин. Покупают чтобы была, а не для езды.
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2
Антон Mike Miller 41 минуту назад
Нахрен надо владеть такой? Если прям интересно, как она едет, можно взять впрокат. Это как резать всю свинью, ради одной порции холодца.
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699
GoInDown 59 минут назад
Петрович на районе за пехоту сделает минут за 30.
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9k
au3 Час назад
Это надо понимать, что свечи не дотянули до регламента регулярной замены?
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345
Вася Васильев Час назад
Богатые люди особые люди )) автор бы ещё о расходе топлива в сравнении с каким-нибудь тигуаном сравнил или с вместимостью багажника ))
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17k
Михаил Гривин 2 часа назад
Сейчас можно всё снимать и разбирать, по технотам. У меня в Рено Лагуне замена ламп в фарах по технотам выглядит так:
- приподнять на подъемнике
- снять бампер
- снять фару
- поменять лампу
- поставить фару
- поставить бампер
- содрать с меня ахренилион бабла за проделанный титанический труд.
В реальности:
- купить лампочку на базаре
- закатать рукав, просунуть руку и поменять за 3 минуты.
Первый раз сложно было, потом приноровился.
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54k
Олег 2 часа назад
какая колоссальная потеря мощности.... в 13-м и 16-м цилиндрах..... Это вам не Ока
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27k
Serg2001 2 часа назад
Нищеброд!... Свечи он решил поменять. На Рублевке сразу машину меняют вместе со свечами, а на старой потом Сифон с Бородой гоняют...)
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24k
Тигран Саркисян 3 часа назад
Ага щя , вон парни сами всё сделали и за копейки , правда там речь о замене масла , но это не меняет того факта что свечи ещё дешевле .
Ссылка youtu.be
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127k
Аааа 3 часа назад
Сколько из этих 20тысяч долларов - цена свечей, а сколько - "работа"?
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936
ruslan d 3 часа назад
Ну это не совсем обычная машина , так что ничего удивительного .
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3k
ChePaev 3 часа назад
фига там выхлопная как ракетное сопло)) с 16 котлов все в одну собирает, там наверное эта Бугатти еще реактивным соплом выхлопа себе помогает разогнаться))
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3k
ChePaev 3 часа назад
Помню, у меня в Бэхе - трешке в кузове Е46 с 2,5 литровым рядным 6 котловым мотором М54, шестой цилиндр находился практически под торпедой водителя и менять там свечу или катушку зажигания было тоже не меньшим геморроем с разборкой и снятием кучи всего чтобы туда добраться.
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10k
Vacony 3 часа назад
отсюда и вопрос.. чем думали создатели такой машины, если так усложнена процедура доступа к деталям, что по факту расходники - свечи... "все для людей"..
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62
Deon Bublikoff Андрей Иванов Час назад
При 8-часовом рабочем дне ждать придётся неделю! Не меньше )))
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32k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
Ждать свечи месяц. В принципе, на таких за картошкой не катаются. Когда покупал - думал не ломается? Нет конечно, не думал. Значит был готов к таким "мелочам" ))
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59k
pynh 3 часа назад
пока одна в ремонте, катаешься на другой, проблемы не вижу
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13
Дмитрий pynh 2 часа назад
вот именно, и в сервисе чистота!
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