Замена свечей на Bugatti Veyron потребует 50 часов работы и 20 000 долларов

По словам пользователя, владелец Veyron обратился на сервис из-за пропусков зажигания в 13 и 16 цилиндрах. Новые катушки зажигания для W16 стоят по 730 долларов каждая, свечи — по 170 долларов, хотя, как утверждает автор поста, те же самые свечи, но не от Bugatti, а от Volkswagen можно купить за 18 долларов. Ждать запчастей пришлось около месяца.



Чтобы получить доступ к двигателю, приходится снимать практически все кузовные панели в задней части гиперкара. К свечным колодцам и катушкам можно добраться, только частично разобрав двигатель и сняв некоторое количество проводки. Механик вынужден работать, лёжа на специальном постаменте — по сути, он «парит» над моторным отсеком.



По данным владельца вся процедура заняла до 50 часов и обошлась в общей сложности дороже 20 тысяч долларов (более 1,6 миллиона рублей). Официальный ли это сервис-центр, не уточняется.