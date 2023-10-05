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Страшная цена за переход в неположенном месте

Страшная цена за переход в неположенном месте

Автор:
05 октября 2023 08:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перекрёсток   пешехода сбили   пешеходный переход   
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Вчера в Москве на Открытом шоссе автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. О состоянии здоровья пострадавшего не сообщается.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   перекрёсток   пешехода сбили   пешеходный переход   
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5  комментариев
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7k
Андрей Час назад (изменен)
Водитель просто "бережно" его(её) перенёс к пешеходному переходу.

Перелететь такой перекрёсток, это, наверное, фаталити
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15k
Типа граф Минуту назад
Он думал , если светофор есть - значит можно переходить , просто зебру забыли нарисовать .
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19k
anpetrof Полчаса назад
По сторонам надо смотреть, когда дорогу переходишь. Даже, если на пешеходном переходе.
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34k
Fat Lynx 45 минут назад
а скажут, что сбил на переходе...
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7k
Echo Час назад
Пешик "хопа" показал
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