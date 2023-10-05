Страшная цена за переход в неположенном месте

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Вчера в Москве на Открытом шоссе автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте. О состоянии здоровья пострадавшего не сообщается.
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Перелететь такой перекрёсток, это, наверное, фаталити