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Позитивное оформление протокола в Санкт-Петербурге

Позитивное оформление протокола в Санкт-Петербурге

Автор:
03 октября 2023 08:47
Метки: Видео   Прикол   Санкт-Петербург   люди   протокол   пьяный   
2670
1
1

Суд лишил мужчину прав на 1,5 года и назначил штраф в 30 тысяч рублей.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Прикол   Санкт-Петербург   люди   протокол   пьяный   
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8  комментариев
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7k
Андрей 2 часа назад
Короче - не тратьте время! Ничего интересного там нет.
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26k
Сталкер 6 минут назад
Просто позитивный ролик. Вызывает улыбку.
Комменты: "Ничего не происходит", "Смотреть нечего", "Ничего интересного"...
А плебс требует зрелищ! И лучше – с кровью!
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 44 минуты назад
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37k
Алексей 49 минут назад
в этой картинке ито больше интересного, чем во всем ролике...
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62k
Андрей Час назад
Вся суть видео в одной картинке
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38
Leo Андрей 51 минуту назад
... ничего не происходит
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