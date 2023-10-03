Позитивное оформление протокола в Санкт-Петербурге

2670
1
1
Суд лишил мужчину прав на 1,5 года и назначил штраф в 30 тысяч рублей.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка остановила бесконтрольный грузовик
- В Санкт-Петербурге женщина порезала канцелярским ножом лицо парню
- Мужчина "утопил" свой телефон, пытаясь снять лягушку
- Женщина неприятно удивила своего мужа, когда закрыла за ним дверь
- Корова выпала из грузовика на дорогу в Англии
Новости партнёров
Комменты: "Ничего не происходит", "Смотреть нечего", "Ничего интересного"...
А плебс требует зрелищ! И лучше – с кровью!