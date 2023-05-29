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Неизвестный отправил автолюбителя в незапланированный полёт

Неизвестный отправил автолюбителя в незапланированный полёт

Автор:
29 мая 2023 08:45
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   Прикол   авто   автомобилист   видео   люди   неожиданно   
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Мужчина пережил несколько не самых приятных мгновений в жизни, когда решил справить малую нужду неподалеку от своего автомобиля.

Молодой человек не дотерпел до дома и попытался справить малую нужду у обочины дороги, но был застигнут врасплох другим участником дорожного движения. Неизвестный врезался в припаркованную легковушку главного героя видео.

Полный драматизма инцидент, произошедший предположительно на индийской автомагистрали, был запечатлён видеорегистратором, установленным в легковом автомобиле автора видеосюжета.

Автовладелец, переживший незапланированное путешествие в придорожный кустарник, не постеснялся поделиться видеороликом в сети.

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Метки: ДТП   Прикол   авто   автомобилист   видео   люди   неожиданно   
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5  комментариев
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53k
dima423 39 минут назад
вот так встанешь поссать...еще и обосраться заставят))
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218
Добрый Самаритянин 8 минут назад
Ему так встряхнуть помогли.
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1k
Антон 20 минут назад
Жесть... как он по капоту головой несколько раз ударился.
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13k
Djeff 22 минуты назад
Слетал по маленькому.
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111k
Барон Мюнхгаузен. Полчаса назад
Мораль: нужно подальше в кустики САМОМУ отходить.
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