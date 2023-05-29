Неизвестный отправил автолюбителя в незапланированный полёт

Мужчина пережил несколько не самых приятных мгновений в жизни, когда решил справить малую нужду неподалеку от своего автомобиля.
Молодой человек не дотерпел до дома и попытался справить малую нужду у обочины дороги, но был застигнут врасплох другим участником дорожного движения. Неизвестный врезался в припаркованную легковушку главного героя видео.
Полный драматизма инцидент, произошедший предположительно на индийской автомагистрали, был запечатлён видеорегистратором, установленным в легковом автомобиле автора видеосюжета.
Автовладелец, переживший незапланированное путешествие в придорожный кустарник, не постеснялся поделиться видеороликом в сети.
Источник:
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