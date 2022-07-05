FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 9707 постов • 775 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
«Seaways» в реальной жизни: полиция Петербурга остановила плывущий по Неве Ford Mustang

«Seaways» в реальной жизни: полиция Петербурга остановила плывущий по Неве Ford Mustang

Автор:
05 июля 2022 10:07
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Ford Mustang   авто   автомобили   видео   катер   лодка   санкт-петербург   
1028
11
2
В Санкт-Петербурге появился с необычный катер в виде автомобиля Ford Mustang. Плавающей машиной заинтересовались сотрудники полиции и Росприроднадзора.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Ford   Ford Mustang   авто   автомобили   видео   катер   лодка   санкт-петербург   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
656
Arti 3 часа назад
Прикольно. Надеюсь будет всё ок и небудет у их проблем. Идея то хорошая, почему этого нету в массовом производстве ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
Hunson Abadeer 2 минуты назад
Выглядит прикольно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Миха Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Колька Валеркин сын Час назад
- Вы на Мустанге по воде ездите.
- Нет, только на муляже плаваем.
- Красивое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Roman 2 часа назад
Реклама, что-ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
vfrcbvec 3 часа назад
Прикольно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ё-моё

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11100



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Проституток надолго не снимают": в соцсетях троллят уволившегося экс-редактора Первого Овсянникову
"Проституток надолго не снимают": в соцсетях троллят уволившегося экс-редактора...
- Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся
- Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся
События на Украине 4- 5 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 4- 5 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Не самое удачное место для разворота: ДТП из Бердска
Не самое удачное место для разворота: ДТП из Бердска
А женщина ли ты? Известные спортсменки, которых унизили, заставив подтверждать половую принадлежность
А женщина ли ты? Известные спортсменки, которых унизили, заставив подтверждать половую...
Я художник, я так вижу
Я художник, я так вижу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ОЧень жизненно

Лучшие демотиваторы
История о том, как у меня отжимали ПК

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#история#природа#удивительно#дтп#фотографии#аварии#Жизнь
#Юмор#в мире#подборка#интересно#картинки#кот#забавно#автомир#авто аварии#вещи
#животные#интересное#прикол#кино#Приколы#автомобили#СССР#Россия#Разное#знаменитости
Ford Mustang Terminator Cobra — икона маслкаров или Hellcat 2000-х Ford Mustang Terminator Cobra — икона маслкаров или Hellcat 2000-х Shelby Mustang GT350H наконец спасён после 40-летнего простоя Shelby Mustang GT350H наконец спасён после 40-летнего простоя Ford Mustang « Коротышка» — Единственный в своем роде двухместный фастбэк Ford Mustang « Коротышка» — Единственный в своем роде двухместный фастбэк Компания Chevrolet поздравила Ford Mustang с 55-летием шуточным роликом Компания Chevrolet поздравила Ford Mustang с 55-летием шуточным роликом Энтузиаст превратил грузовик Chevy и лодку в подобие гигантской сухопутной акулы Энтузиаст превратил грузовик Chevy и лодку в подобие гигантской сухопутной акулы

На что жалуетесь?

Вернуться