«Seaways» в реальной жизни: полиция Петербурга остановила плывущий по Неве Ford Mustang

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В Санкт-Петербурге появился с необычный катер в виде автомобиля Ford Mustang. Плавающей машиной заинтересовались сотрудники полиции и Росприроднадзора.
Идея совместить культовый американский масл-кар и катер пришла в голову сотрудникам питерского тюнинг-ателье. Снаружи все выглядит так, будто это обычная машина, едущая колесами по воде. На самом деле это по сути обычный катер, на который сверху приладили кузов, выглядящий, как автомобиль. Но сделан он из стекловолокна.
Аппарат способен развивать скорость в 40 узлов (74 км/ч) — на воде это серьезный показатель. Для сравнения: скоростной катер Brabus мощностью 900 сил набирает 60 узлов или 111 км/ч.
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Некоторые СМИ назвали это автомобилем-амфибией, но в реальности этот аппарат способен передвигаться только по воде, а выезжать на землю не может. Колеса — для красоты, а внизу у этой машины не плоское днище, а водоизмещающий корпус лодки, уходящий вглубь значительно ниже уровня колес.
Во время заплыва по Неве Mustang был остановлен полицейским катером. Проверка документов показала, что документы «водителя» соответствуют всем предъявляемым к плавсредствам в России требованиям, а сама лодка зарегистрирована в установленном порядке.
Тем не менее, позже проект привлек внимание Росприроднадзора: ведомство намерено направить в полицию запрос о проверке законности передвижения машины по реке. Мол, плавающий автомобиль может нанести вред окружающей среде.
Но поскольку это не автомобиль-амфибия, а просто катер, выглядящий, как автомобиль, надо полагать, авторы проекта смогут доказать законность такого плавсредства.
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