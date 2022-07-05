«Seaways» в реальной жизни: полиция Петербурга остановила плывущий по Неве Ford Mustang

Некоторые СМИ назвали это автомобилем-амфибией, но в реальности этот аппарат способен передвигаться только по воде, а выезжать на землю не может. Колеса — для красоты, а внизу у этой машины не плоское днище, а водоизмещающий корпус лодки, уходящий вглубь значительно ниже уровня колес.

2022-07-05T10:07:48+03:00