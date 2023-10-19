Citroen представил доступный европейский электромобиль

Водительская часть интерьера получила необычное многослойное решение: передняя панель состоит из трёх «этажей», при этом компактный приборный экран вынесен на самый верх и установлен почти вплотную к лобовому стеклу. Диагональ центрального дисплея составит 10,5 дюйма, но появится он только в топовой комплектации. Для базовой версии предусмотрен держатель для смартфона с возможностью подключения к бортовой акустической системе.



На старт продаж новый Citroen выйдет в версии eC3 с единственным 113-сильным двигателем на передней оси. Время ускорения до 100 км/ч — 11 секунд, запас хода благодаря 42-киловаттной литий-железо-фосфатной батарее — до 320 километров. Подзарядить аккумулятор с 20 до 80% от мощной станции можно будет за 26 минут, от бытовой сети — за 4 часа.



В 2025 году на европейский рынок выйдет модификация с уменьшенным аккумулятором и запасом хода около 200 километров. Стоить она будет, как ожидается, 19,9 тысячи евро, что сделает eC3 одним из самых доступных электромобилей Европы. Кроме того, новый Citroen должен получить 1,2-литровую «турботройку» на 100 л.с. в сочетании с механической коробкой либо «роботом», но сроки появления такой версии пока не называются. Приём заказов на батарейную модификацию откроется в начале следующего года.