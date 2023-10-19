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Citroen представил доступный европейский электромобиль

Citroen представил доступный европейский электромобиль

Автор:
19 октября 2023 14:47
Сообщество : Автомир
Метки: Citroen   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Компания Citroen представила новое поколение C3 для европейского рынка. Пятидверку перевели на новую платформу и радикально переосмыслили внешность и архитектуру интерьера, а дебютирует C3 в Европе как электрокар со стартовой ценой всего 23,3 тысячи евро или 2.4 миллиона рублей. В будущем у C3 появятся модификации с обычным бензиновым мотором и механической КПП.
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Метки: Citroen   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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9  комментариев
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7k
pilgrimnl 2 часа назад
на очередного китайца похож
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4k
Vlad 3 минуты назад
Очень актуальная для всех россиян новость. Давай ещё!
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473
Алексей Бляйбтрой 2 часа назад
москвич 4) иди как там китайский
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3k
kca-opa 2 часа назад
Ситроен и доступный, нюню, это как доступный Бентли, впарят за лям, а первое-же ТО ещё лям, у меня друг в Париже живёт почти 20 лет, он говорит что французские машины покупают или богачи, или дебилы
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3
Марк Гальперин 2 часа назад
Выглядит неплохо. Особенно передок. Обновленный логотип полагаю - не лучшее решение.
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61k
pynh 2 часа назад
2.4 ляма это без пошлин. инфа 100%
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