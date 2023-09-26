Первая отечественная водородная заправочная станция

925
1
Первую полностью отечественную заправочную станцию на основе локализованного электролизера с протонпроводящей мембраной представили на конференции, которая проходит на базе Института физики твердого тела Российской академии наук.
Как рассказал глава компании «Поликом» Евгений Волков, заправка рассчитана на давление до 350 атмосфер. Она полностью собрана в Черноголовке. В её составе — модуль самой заправки, генератора водорода на основе локализованного электролизера на протоннобменной мембране и промежуточного накопителя.
Электролизер имеет производительность от 2 до 10 кубометров сверхчистого водорода в час. Наряду с транспортной сферой его можно применять в производстве микроэлектроники, для охлаждения генераторов электростанций и в некоторых других областях.
Сейчас водородных машин с силовой установкой на топливных элементах в России не производится. В НАМИ разрабатывается такая версия седана Аурус, но серийное производство машины начнётся не скоро.
Электролизер имеет производительность от 2 до 10 кубометров сверхчистого водорода в час. Наряду с транспортной сферой его можно применять в производстве микроэлектроники, для охлаждения генераторов электростанций и в некоторых других областях.
Сейчас водородных машин с силовой установкой на топливных элементах в России не производится. В НАМИ разрабатывается такая версия седана Аурус, но серийное производство машины начнётся не скоро.
Источник:
Ссылки по теме:
- Автотор презентовал флагманский кроссовер SWM G05 Pro
- Во Владивостоке запустили производство пикапов ST6
- Появились первые фотографии нового тягача ГАЗ Валдай 45
- Калининградский автозавод начал производство китайских грузовиков и пикапов JMC
- Новый универсал Lada Vesta NG SW Sport на "шпионских" снимках
Новости партнёров
реклама