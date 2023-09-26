Первая отечественная водородная заправочная станция

Как рассказал глава компании «Поликом» Евгений Волков, заправка рассчитана на давление до 350 атмосфер. Она полностью собрана в Черноголовке. В её составе — модуль самой заправки, генератора водорода на основе локализованного электролизера на протоннобменной мембране и промежуточного накопителя.



Электролизер имеет производительность от 2 до 10 кубометров сверхчистого водорода в час. Наряду с транспортной сферой его можно применять в производстве микроэлектроники, для охлаждения генераторов электростанций и в некоторых других областях.



Сейчас водородных машин с силовой установкой на топливных элементах в России не производится. В НАМИ разрабатывается такая версия седана Аурус, но серийное производство машины начнётся не скоро.