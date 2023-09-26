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Первая отечественная водородная заправочная станция

Первая отечественная водородная заправочная станция

Автор:
26 сентября 2023 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: АЗС   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   водород   машина   технологии   
925
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Первую полностью отечественную заправочную станцию на основе локализованного электролизера с протонпроводящей мембраной представили на конференции, которая проходит на базе Института физики твердого тела Российской академии наук.

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Метки: АЗС   Автовсячина   Россия   авто   автомир   автомобили   водород   машина   технологии   
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5  комментариев
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458
Никита Час назад
Новость позитивная, вопрос цены и распространённости
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940
Гера 11 минут назад
Не .банет?
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9k
Роман Полчаса назад
А кто в теме. В плане безопасности в случае аварии, будут барабум большой или в пределах того же что и на газовых баллонах катаются? Там вроде энергоемкость выше в 2.5 раза чем у природного газа. Но и условных бак хранения в авто будет в 2.5 раза меньше.
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