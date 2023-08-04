Публике представили седан Москвич-6, производство которого начнётся в этом году

Выбор места для презентации не случаен: седан справится и с ролью семейного авто, и с работой в такси. На форуме автомобиль как раз был представлен с желтым кузовом для таксопарков.



1,5-литровый турбомотор, трансмиссия и мощность меняются в зависимости от выбранной комплектации: CVT и DCT, 136 и 174 л.с. На каждую сотню пробега автомобиль тратит около 7 литров.



Салон рассчитан на 5 посадочных мест. Приобрести новинку можно будет в трёх вариантах исполнения: «Стандарт», «Комфорт» и «Престиж». Самый доступный седан получит кондиционер, камеру заднего вида и мультимедиа с экраном на 10 дюймов и шестью динамиками.



В модификации «Комфорт» появляются камеры кругового обзора, а в «Престиже» - панорамная крыша с электроприводом. Кузов авто может быть окрашен в один из пяти доступных оттенков. На конвейер новый седан встанет до конца нынешнего года.