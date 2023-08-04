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Публике представили седан Москвич-6, производство которого начнётся в этом году

Публике представили седан Москвич-6, производство которого начнётся в этом году

Автор:
04 августа 2023 16:01
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Китай   Москвич   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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В Москве в Центре международной торговли на Красной Пресне в рамках Евразийского форума был представлен образец седана С-класса Москвич-6. Выпуск собираются начать уже в этом году.

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Метки: Автовсячина   Китай   Москвич   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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26k
Matrosskin 21 минуту назад
Без ценника ( причём реального - вот того, по которому можно будет прийти и купить) - бессмысленная инфо. Ну и да - интересно кто она в "девичестве", на каком китайце переклеят шильдики ?
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7guest Минуту назад
"Москвич" представил новейший российский автомобиль с рабочим названием 習近平
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Alex Минуту назад
От Москвича только название отечественное?
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14k
Kostick Полчаса назад
дык ежели всех китайцев тот "москвич" начнет выпускать, то цифры не поместятся на багажник)) ещё толком их не видно. в первую очередь по причине скотской цены, а уже 6-ю модель "изобрели", молодцы то какие.
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