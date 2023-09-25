Предложена новая схема расчета для справедливых выплат по ОСАГО

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В настоящее время страховщики, при расчете выплат, исходят из стоимости запчастей в Москве и Московской области, что не учитывает различия в ценообразовании по всей стране и приводит к недостаточным выплатам по ОСАГО.Центральный Банк России предлагает включить в справочник информацию о ценах на запчасти из разных регионов России, а не только из Москвы и ее окрестностей. Цель заключается в учете различий в ценах на запчасти в разных регионах, чтобы владельцы автомобилей получали справедливые и адекватные компенсации по ОСАГО, достаточные для проведения ремонтных работ своих автомобилей. Эту информацию предоставляет журнал "За рулем".Поскольку каналы запчастей по "серой схеме" присутствуют во многих регионах России, Центральный Банк предлагает расширить список регионов, для которых учитываются местные прайсы в справочнике, и рассчитывать выплаты, учитывая специфику каждого региона. Это позволит более объективно учесть особенности ценообразования и гарантировать справедливую компенсацию владельцам автомобилей.Для регионов, которые не будут включены в этот список, стоимость запчастей будет рассчитываться по минимальной цене из всего списка и корректироваться с учетом регионального коэффициента. Таким образом, компенсации будут учитывать различия в ценообразовании и обеспечивать адекватные суммы для ремонта автомобилей."Важно отметить, что введение новейшей схемы расчета не окажет влияния на сроки и процесс выплат. Собственникам автомобилей не стоит беспокоиться о задержках или изменениях в получении компенсации по страховой программе."