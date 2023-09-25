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Предложена новая схема расчета для справедливых выплат по ОСАГО

Предложена новая схема расчета для справедливых выплат по ОСАГО

Автор:
25 сентября 2023 16:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ОСАГО   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   
851
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Банк РФ предлагает поменять существующую схему расчета выплат по страховке ОСАГО, чтобы обеспечить собственникам автомобилей справедливые и достаточные компенсации для ремонта своих автомашин.

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Метки: Автовсячина   ОСАГО   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   
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2  комментария
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кот базилий 40 минут назад
У нас каждая новая "схема" заложена как нас обуть на "законных основаниях"
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708
solosolovov Полчаса назад
Что там расчитывать, если при ДТП произошли разрушения автомобиля влияющего на дальнейшую безопасность, то выплата должна равняться стоимости лада веста в максимальной комплектации, а машину в утиль. Если цена машины больше цены веста, бери КАСКО.
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