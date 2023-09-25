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Записки на лобовом, которые обнаружили автовладельцы

Записки на лобовом, которые обнаружили автовладельцы

Автор:
25 сентября 2023 12:18
Сообщество : Автомир
Метки: авто   во дворе   записка   записка на лобовом   записка на машине   машина   
2552
14

Когда видишь, что на лобовом какая-то записка - немного начинают дрожать колени... Герои нашей подборки, например, получили предложения или угрозы, узнали о том, что поучаствовали в ДТП. А у вас такое бывало?

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Метки: авто   во дворе   записка   записка на лобовом   записка на машине   машина   
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4  комментария
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9k
Бритва 51 минуту назад
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Игорь 6 минут назад
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58k
Олег 14 минут назад
для тех, кто ворует номера за выкуп -самый петушиный угол
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17k
Голос Вселенной Полчаса назад
Комментарий к фото
Ну я так пошутил один раз на 1 апреля. Написал типа "Извините, я поцарапала Ваш автомобиль. Готова возместить ущерб. Мой тлф ...", вписал тлф нашей сотрудницы, бумажку засунул под дворник сотруднику. Он потом рассказывал, что сначала минут 15 вкруг обходил авто - искал повреждения. Не нашел. Долго думал звонить, не звонить. Потом решил позвонить. Поговорили с ней, она типа не по курсам, думала мошенник. Но он узнал ее голос и робко так спросил, а не она ли это... Ну в итоге посмеялись вместе и поняли, что шутка...
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