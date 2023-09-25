Записки на лобовом, которые обнаружили автовладельцы

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Когда видишь, что на лобовом какая-то записка - немного начинают дрожать колени... Герои нашей подборки, например, получили предложения или угрозы, узнали о том, что поучаствовали в ДТП. А у вас такое бывало?
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