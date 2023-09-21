Volkswagen T7 California 2024 - компактный и шикарный дом на колёсах

Volkswagen California будет оснащаться сдвижными дверями по обоим бортам. Ранее такое решение не применялось, но в VW решили, что наличие выходов с двух сторон сделает кемпер более эргономичным. К примеру, доступ к организованной по левому борту мобильной кухне и холодильнику теперь открывается как изнутри вэна, так и снаружи — готовить пищу можно, находясь за пределами кемпера. Спящие на первом этаже смогут при необходимости выходить в любую сторону, не беспокоя соседей. Наконец, по мнению VW, наличие двух дверей облегчит адаптацию California к рынкам с левосторонним движением.



Два передних кресла могут разворачиваться на 180 градусов, задний диван раскладывается в полноценное спальное место. Под подъёмной крышей также организована кровать, при этом панели крыши поднимаются при помощи сервоприводов и контролируются как с бортового планшета, так и с телефона. По обоим бортам California предусмотрены навесы.



Volkswagen T7 California дебютировал с гибридной силовой установкой, характеристики которой пока не раскрываются. Стандартный T7 комплектуется связкой из турбомотора объёмом 1.4 литра и электродвигателя на 218 сил. В VW решили, что гибрид оптимально подходит для кемпинга, так как от его батареи можно запитать походное оборудование.