Volkswagen T7 California 2024 - компактный и шикарный дом на колёсах

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На данный момент Volkswagen T7 California считается концептом, но появится в продаже уже в 2024 году. По сравнению с предыдущими поколениями California нынешний кемпер получил ряд важных доработок, среди которых дополнительная боковая дверь и первая в истории гибридная силовая установка.
Volkswagen California будет оснащаться сдвижными дверями по обоим бортам. Ранее такое решение не применялось, но в VW решили, что наличие выходов с двух сторон сделает кемпер более эргономичным. К примеру, доступ к организованной по левому борту мобильной кухне и холодильнику теперь открывается как изнутри вэна, так и снаружи — готовить пищу можно, находясь за пределами кемпера. Спящие на первом этаже смогут при необходимости выходить в любую сторону, не беспокоя соседей. Наконец, по мнению VW, наличие двух дверей облегчит адаптацию California к рынкам с левосторонним движением.
Два передних кресла могут разворачиваться на 180 градусов, задний диван раскладывается в полноценное спальное место. Под подъёмной крышей также организована кровать, при этом панели крыши поднимаются при помощи сервоприводов и контролируются как с бортового планшета, так и с телефона. По обоим бортам California предусмотрены навесы.
Volkswagen T7 California дебютировал с гибридной силовой установкой, характеристики которой пока не раскрываются. Стандартный T7 комплектуется связкой из турбомотора объёмом 1.4 литра и электродвигателя на 218 сил. В VW решили, что гибрид оптимально подходит для кемпинга, так как от его батареи можно запитать походное оборудование.
Два передних кресла могут разворачиваться на 180 градусов, задний диван раскладывается в полноценное спальное место. Под подъёмной крышей также организована кровать, при этом панели крыши поднимаются при помощи сервоприводов и контролируются как с бортового планшета, так и с телефона. По обоим бортам California предусмотрены навесы.
Volkswagen T7 California дебютировал с гибридной силовой установкой, характеристики которой пока не раскрываются. Стандартный T7 комплектуется связкой из турбомотора объёмом 1.4 литра и электродвигателя на 218 сил. В VW решили, что гибрид оптимально подходит для кемпинга, так как от его батареи можно запитать походное оборудование.
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Метки: Volkswagen Автовсячина авто автодом автомир автомобили дом на колёсах кемпер машина микроавтобус
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