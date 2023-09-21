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Volkswagen T7 California 2024 - компактный и шикарный дом на колёсах

Volkswagen T7 California 2024 - компактный и шикарный дом на колёсах

Автор:
21 сентября 2023 15:22
Сообщество : Автомир
Метки: Volkswagen   Автовсячина   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колёсах   кемпер   машина   микроавтобус   
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На данный момент Volkswagen T7 California считается концептом, но появится в продаже уже в 2024 году. По сравнению с предыдущими поколениями California нынешний кемпер получил ряд важных доработок, среди которых дополнительная боковая дверь и первая в истории гибридная силовая установка.
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Метки: Volkswagen   Автовсячина   авто   автодом   автомир   автомобили   дом на колёсах   кемпер   машина   микроавтобус   
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5  комментариев
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177
Абвгд Еёжзиклмн 3 минуты назад
Эта модель нравится больше)))
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49k
Элек Мек 39 минут назад
Был у меня ФВ Мультивен Т5,шикарная машина.
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2k
Карл Капитал Час назад
зачем ты это запостила???? здесь нет ни одного реального фото....Только эскизы на компе
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