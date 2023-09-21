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Самый красивый грузовик в мире

Самый красивый грузовик в мире

Автор:
21 сентября 2023 14:10
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   выставка   грузовик   машина   пикап   
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На проходящей автомобильной выставке Grand National Truck Show все присутствующие практически единогласно признали пикап Ford Custom 1940 года самым красивым грузовиком в мире.
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Метки: Ford   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   выставка   грузовик   машина   пикап   
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5  комментариев
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5k
Трям Полчаса назад
"Самый красивый грузовик в мире"
По мнения древнего слепого деда?
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1k
Андерсен 45 секунд назад
"Тонкий 1,5-дюймовый вырез придает Ford больше привлекательности, равно как и жалюзи на панелях кровати и капоте. Поднятая кровать с отделкой из ореха Claro выглядит особенно стильно."
Я наверное совсем не разбираюсь в автотехнике, но может кто-то мне расскажет, что это за кровать в пикапе?
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3k
wwwoffka 1 9 минут назад
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32k
БамбарбияКиргуду 43 минуты назад
Да и любой автомобил,если также отреставрировать,будет не хуже.
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БамбарбияКиргуду 44 минуты назад
Наш тоже не хуже.Просто этим мало кто занимается.
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