"Самый красивый грузовик в мире"

Америка всегда была страной, любящей грузовики. Это отражается в высоких продажах именно пикапов, нескончаемом притоке специальных версий этих ТС и множестве вариантов рестомодов для грузовиков "старой школы". Классические экземпляры теперь обмениваются из рук в руки за большие деньги, становясь ценными предметами коллекционирования.



Пикап, принадлежавший Грегу Тидвеллу, — предшественник известного нам сегодня F-150 — был с любовью построен компанией South City Rod & Custom. Изготовленное на заказ изделие из листового металла, покрытое мерцающей краской Glasurit Ornament Green, выглядит новым и сияющим.



Тонкий 1,5-дюймовый вырез придает Ford больше привлекательности, равно как и жалюзи на панелях кровати и капоте. Поднятая кровать с отделкой из ореха Claro выглядит особенно стильно. Хромированные колпаки и шины с белыми стенками станут прекрасным украшением этого аккуратного и непринужденного грузовика, изготовленного по индивидуальному заказу.



К сожалению, фотографий салона нет, но мы предполагаем, что он так же красив, как и снаружи. Есть некоторые возможности, способные соответствовать всему шоу, благодаря 6,3-литровому мотору «Extreme» от Smeding Performance. Этот 83-летний грузовик с мощностью 450 лошадиных сил не уступает по мощности F-150 Raptor с двигателем V6.