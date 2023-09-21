В России начались продажи белорусско-китайского кроссовера Belgee X50

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У российских дилеров в продаже появился автомобиль Belgee X50. Компактный кроссовер создан на основе китайского автомобиля Geely Coolray, но производится в Белоруссии на заводе БелДжи. Главная особенность - он стал дешевле.
Belgee X50 предлагают в трех комплектациях: Active, Style и Prestige. Цены начинаются от 2 235 990 рублей до 2 445 990 рублей.
На автомобиль устанавливается 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.
В базовой комплектации Active можно увидеть 17-дюймовые легкосплавные диски, наружные зеркала заднего вида с обогревом и электрорегулировками, противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, светодиодные дневные ходовые огни, комбинированные задние фонари, мультимедиа-комплекс с Bluetooth и с шестью динамиками, экран диагональю 10,25 дюймов с функцией дублирования экрана смартфона, электростеклоподъемники всех дверей и передние сиденья с обогревом.
На автомобиль устанавливается 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.
В базовой комплектации Active можно увидеть 17-дюймовые легкосплавные диски, наружные зеркала заднего вида с обогревом и электрорегулировками, противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, светодиодные дневные ходовые огни, комбинированные задние фонари, мультимедиа-комплекс с Bluetooth и с шестью динамиками, экран диагональю 10,25 дюймов с функцией дублирования экрана смартфона, электростеклоподъемники всех дверей и передние сиденья с обогревом.
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Это Geely Coolray. В Китае он стоит от 0,85 млн рублей до 1,1 млн рублей в топе.
Белорусы тоже решили перейти на бизнес - купи в Китае и продай у себя, но уже с ценником х2.5 ?
К сожалению или к счастью, сейчас все производители решили обкатывать новые технологии на живых людях, а не на стендах.
На двигатели ГЕН3 и на DQ250,500,381 - нареканий пока нет. Даже сухие DQ200 на октавиях (а7) выкатывают больше 200 без ремонтов и без замен фрикционов.
На что иногда встречал недовольство - это пластиковая помпа совмещённая с термостатом (но её стали почти повсеместно ставить разные производители). Тут могут быть вопросы на 100+ пробеге.
Какой у вас ваг был и что у вас там сыпалось?