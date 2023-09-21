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В России начались продажи белорусско-китайского кроссовера Belgee X50

В России начались продажи белорусско-китайского кроссовера Belgee X50

Автор:
21 сентября 2023 12:05
Сообщество : Автомир
Метки: Belgee   Coolray   Geely   Автовсячина   Белоруссия   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
1524
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У российских дилеров в продаже появился автомобиль Belgee X50. Компактный кроссовер создан на основе китайского автомобиля Geely Coolray, но производится в Белоруссии на заводе БелДжи. Главная особенность - он стал дешевле.
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Метки: Belgee   Coolray   Geely   Автовсячина   Белоруссия   Китай   авто   автомир   автомобили   машина   
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16  комментариев
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30k
Юрьевич Час назад
Ещё один "кроссовер" только с передним приводом.
Это Geely Coolray. В Китае он стоит от 0,85 млн рублей до 1,1 млн рублей в топе.

Белорусы тоже решили перейти на бизнес - купи в Китае и продай у себя, но уже с ценником х2.5 ?
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24k
Тигран Саркисян Час назад
Эт что от наших заразил , это как с jac шилду переклеили на москвич.
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10k
SuperTroll Час назад
Белджи..@лять...Наши на Jac налепили шильду москвича, эти на Geely. 2,5 мульта за дерьмо мотор 1,5 из фольги с ресурсом дай бог 100к, сраного робота, который зимой погорит к херам в первом сугробе...ну спасибо на хер, от души, огромное. Берегите свои НОРМАЛЬНЫЕ машины.8-10 летние тойоты, мазды, форды, ауди,киа и т.д. при должном уходе столько же проездят, а это говно уже на свалке будет.
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746
Илья 2 часа назад
1.5 турбо + Робот за 2,5 миллиона. Отличное сочетание (Сарказм).
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16k
куджо 2 часа назад
Тот же кулек переименованный... Да за ради Бога, цену дайте адекватную
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Добрый Бабайка

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