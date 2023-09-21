В России начались продажи белорусско-китайского кроссовера Belgee X50

Belgee X50 предлагают в трех комплектациях: Active, Style и Prestige. Цены начинаются от 2 235 990 рублей до 2 445 990 рублей.



На автомобиль устанавливается 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой преселективной автоматической коробкой передач с двойным сцеплением.



В базовой комплектации Active можно увидеть 17-дюймовые легкосплавные диски, наружные зеркала заднего вида с обогревом и электрорегулировками, противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, светодиодные дневные ходовые огни, комбинированные задние фонари, мультимедиа-комплекс с Bluetooth и с шестью динамиками, экран диагональю 10,25 дюймов с функцией дублирования экрана смартфона, электростеклоподъемники всех дверей и передние сиденья с обогревом.