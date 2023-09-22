Похоже, что эта остановка на МКАДе стала фатальной

Сегодня утром 22 сентября на внутренней стороне 82-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель автомобиля Форд Фокус остановился в крайнем левом ряду, и вышел из автомобиля. Пока водитель что-то рассматривал в своём автомобиле сзади в него врезался внедорожник Лендровер. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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