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Похоже, что эта остановка на МКАДе стала фатальной

Похоже, что эта остановка на МКАДе стала фатальной

Автор:
22 сентября 2023 11:21
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   Миссия невыполнима   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   смертельное ДТП   
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Сегодня утром 22 сентября на внутренней стороне 82-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель автомобиля Форд Фокус остановился в крайнем левом ряду, и вышел из автомобиля. Пока водитель что-то рассматривал в своём автомобиле сзади в него врезался внедорожник Лендровер. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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Метки: Видео   ДТП   МКАД   Миссия невыполнима   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   смертельное ДТП   
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33  комментария
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56k
dima423 Час назад
Ну хотя бы к отбойнику то можно прижаться? нахера в середине ряда то вставать?? А по хорошему вправо на обочину надо откатываться
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1k
Igor Grishaev 2 минуты назад
По левому крайнему пилить, когда справа ряды свободные - тоже извращение
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30k
Юрьевич 54 минуты назад
Знак аварийной остановки для этого случая придумали...
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139
AndrushaVictorovich Юрьевич Минуту назад
Ты нормальный? Какой знак, там скорость 100-120 выйдешь поставить знак тебя и собьют, нельзя останавливаться.
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7k
Echo Час назад
Лендровер жалко
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8k
rutt Час назад
.
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35k
Андрей Иванов Час назад
Вдоль трасс надо устанавливать глушилки телефонов
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6k
hhwost Час назад
сломался - не стой на проезде, съезжай на обочину. КАК ХОЧЕШЬ НО СЪЕЗЖАЙ!
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10k
Борис Карабанов Час назад
Шесть полос и всё равно тесно! Вынужденно остановился, но хочешь жить - бросай автомобиль и убегай сразу куда подальше, ибо все шибко деловые и от телефона на дороге не отлипают, иначе горячие биржевые новости можно пропустить.
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772
Илья Час назад
Два дебила это сила. Один дебил в морг ,второй дебил в лагерь. Классика жанра .
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8k
KarabasBarabas Час назад
Останавливаться и оставаться в машине на МКАДе - верное самоубийство.
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3k
kuchipachi Час назад
а знак? а прижаться к ограждению? капец... ну и, конечно, внимательнее надо быть за рулём
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34k
albedo Час назад
Старое правило: остановился на магистрали - уходи за обочину.
Много раз предупреждали.
Даже информационные табло на МКАДе, коих полно, об этом оповещают.
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