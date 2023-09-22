Похоже, что эта остановка на МКАДе стала фатальной

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Сегодня утром 22 сентября на внутренней стороне 82-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. Водитель автомобиля Форд Фокус остановился в крайнем левом ряду, и вышел из автомобиля. Пока водитель что-то рассматривал в своём автомобиле сзади в него врезался внедорожник Лендровер. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Впечатлительным лучше не смотреть!
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Метки: Видео ДТП МКАД Миссия невыполнима аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили смертельное ДТП
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что мешало максимально прижаться влево и вылезти через пассажирскую дверь ?
но нет, нужно ж остановиться, да поглядеть, что ж там застучало-заскрипело......
Много раз предупреждали.
Даже информационные табло на МКАДе, коих полно, об этом оповещают.
И даже если бы не было видно - где она в противном случае?