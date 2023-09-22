Автор видео жалуется, что его признали виновным в этом ДТП

"Выразите свое мнение относительно виновника аварии по ПДД, а не по понятиям. Пытался перестроиться в левый ряд, но никто не пускал, в том числе второй участник ДТП. В том числе поэтому не стал пускать его в центральный ряд, считаю что делается это не так "борзо". По итогу инспектор ГИБДД признал меня виновником ДТП. Мое понимание правил дорожного движения, что находясь в одной полосе действует правило помехи справа не работает т.к. со слов инспектора он стоял на месте, а я направил автомобиль на него, хотя на видео видно что двигались оба. Инспектор видел записи с обоих регистраторов".