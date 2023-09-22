Автор видео жалуется, что его признали виновным в этом ДТП

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Некий Валентин из Омска просит рассудить, прав ли инспектор ДПС, признавший его виновным. Подробности далее. Видео с двух ракурсов.
"Выразите свое мнение относительно виновника аварии по ПДД, а не по понятиям. Пытался перестроиться в левый ряд, но никто не пускал, в том числе второй участник ДТП. В том числе поэтому не стал пускать его в центральный ряд, считаю что делается это не так "борзо". По итогу инспектор ГИБДД признал меня виновником ДТП. Мое понимание правил дорожного движения, что находясь в одной полосе действует правило помехи справа не работает т.к. со слов инспектора он стоял на месте, а я направил автомобиль на него, хотя на видео видно что двигались оба. Инспектор видел записи с обоих регистраторов".
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Метки: Баран Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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"По понятиям" рег сучонок, мог и пропустить. Хотя есть нюанс.... При наших сегодняшних ценах рег за свой ремон будет доплачивать. Страховая даст половину от стоимости ремонта на сегодняшний день. Он реально удивится, но так ему и надо. Если только у него нет КАСКО полной.
У меня на МКАДе ситуация похожая была, только из-за ремонта сужение шло и я тоже даже в ГИБДД пытался доказать, что я прав. Хрен там. Вот этот пункт:
ПДД РФ, 8. Начало движения, маневрирование
8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
По закону рэг прав. При любом раскладе.
Так что по итогу, инспектор прав. Для того чтобы избежать аварийной ситуации, регу достаточно было не увеличивать скорость при начале перестроения ВАЗа.