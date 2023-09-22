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Автор видео жалуется, что его признали виновным в этом ДТП

Автор видео жалуется, что его признали виновным в этом ДТП

Автор:
22 сентября 2023 10:09
Сообщество : Аварии
Метки: Баран   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Некий Валентин из Омска просит рассудить, прав ли инспектор ДПС, признавший его виновным. Подробности далее. Видео с двух ракурсов.

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Метки: Баран   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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16  комментариев
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152
Собака У Попа 58 минут назад
Как по мне, то водила с регистратором 100 процентов виноват. Он был очень далеко, когда красная машина начала перестраиваться. Он просто тупо пошёл на таран зачем то.
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15k
Kostick 7 минут назад
если бы рег не менял траекторию, и лупанул от души ту ладу - всяко был бы прав. но как говорится, ин гроссе фамилие нихт клювен клац-клац. а так, прощелкал дистанцию, и по причине упоротости влетел на ремонт своего авто. это если осаго у него есть. а так ещё и ладу чинить. ныне это совсем не дёшево.
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4k
КрЭд 13 минут назад
Тут прям куча водителей собралась.
"По понятиям" рег сучонок, мог и пропустить. Хотя есть нюанс.... При наших сегодняшних ценах рег за свой ремон будет доплачивать. Страховая даст половину от стоимости ремонта на сегодняшний день. Он реально удивится, но так ему и надо. Если только у него нет КАСКО полной.
У меня на МКАДе ситуация похожая была, только из-за ремонта сужение шло и я тоже даже в ГИБДД пытался доказать, что я прав. Хрен там. Вот этот пункт:
ПДД РФ, 8. Начало движения, маневрирование
8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа.
По закону рэг прав. При любом раскладе.
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7k
Андрей Полчаса назад
Насколько я понял - веста после словесной перепалки уже стояла на месте, а автор поехал и сам притёрся. Если так, то чем он недоволен, что его признали виновным?
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295
Серега Полчаса назад
Если бы рег подождал пару секунд,мы бы это видео не смотрели.
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56k
dima423 42 минуты назад
Ну рег в любом случае мудак, все лада уже перестроилась, рег оставил просвет, проепал момент...нахер лезть и пытаться ее выдавить? что ж за люди такие епанутые...что это, комплексы какие то?
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22k
babuby 43 минуты назад
Судя по видео, рег был довольно далеко и это пространство оставляло место для перестроения ВАЗа. ВАЗ начал перестроение, но рег намеренно увеличил скорость с целью препятствования манёвру. После, частично покинул свою полосу, и пытался вытолкнуть из полосы ВАЗ, который к тому моменту был уже полностью на полосе.
Так что по итогу, инспектор прав. Для того чтобы избежать аварийной ситуации, регу достаточно было не увеличивать скорость при начале перестроения ВАЗа.
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6k
Алексей 52 минуты назад
Сложно сказать, но здесь, на мой взгляд, обоюдка. Веста, конечно, не должна была при манёвре создавать помеху другим ТС, но и рег-олень. Попытался объехать и выехал со своей полосы в нарушении ПДД. А мог бы просто сразу тормознуть и пропустить Весту.
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10k
SuperTroll 58 минут назад
Если пускаешь в свой ряд-пропускай. Если нет, едь прямо и бей. Начал маневрировать, шашки, дрифты боком-можешь быть виноватым.
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3k
kuchipachi 59 минут назад
хорошо бы посмотреть видео с другого автомобиля. потому что по видео с данного регистратора не видно, был ли в движении в момент столкновения второй участник дтп
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60k
pynh Час назад
Игра была равна. Играли два говна.
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17k
Алексей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Алексей Час назад
нихрена непонятно, но очень интересно....
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768
Илья Час назад
Иди в Суд инспектор ГИБДД явно предвзят .
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