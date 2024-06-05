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Белорусская Belgee вышла на российский рынок

Белорусская Belgee вышла на российский рынок

Автор:
05 июня 2024 13:33
Сообщество : Автомир
Метки: Belgee   Geely   Автовсячина   Белоруссия   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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Белорусское предприятие Belgee объявило об официальном выходе своего бренда на российский рынок: у компании уже появился дистрибьютор, а к середине лета будет создана своя дилерская сеть. Сейчас в нашей стране представлена только одна модель бренда — кроссовер Belgee X50, который продают через дилеров Geely, но к концу лета линейка пополнится более крупным вседорожником X70.
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Метки: Belgee   Geely   Автовсячина   Белоруссия   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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5  комментариев
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831
mik6059 Час назад
Ровно на лям дороже, чем в Беларуси. Откуда ни вези - из Китая, из РБ - всё равно на лям дороже. Не до хрена ли с каждого авто имеет государство?
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10k
Alex Час назад
Ну и на хер она нужна?
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Добрый Бабайка
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