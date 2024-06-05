Белорусская Belgee вышла на российский рынок

Belgee X50 представляет собой перелицованный Geely Coolray, сборку которого под новым названием наладили на белорусском предприятии после расширенной лицензии. Компания ранее заявляла, что такая лицензия позволит углубить локализацию производства.



Belgee X50 комплектуется полуторалитровым 150-сильным турбомотором и семиступенчатым «роботом» в сочетании с передним приводом. В России он, как и прежде, будет продаваться в трёх комплектациях, причём смена дистрибьютора и дилерской сети не повлияет на его стоимость. Для X50 заявлена прежняя ценовая вилка — от 2 290 990 до 2 500 990 рублей.



Во второй половине лета в России официально появится Belgee X70, о старте сборки которого сообщалось в конце мая. Донором для этой модели стал Geely Atlas Pro. В нашей стране кроссовер планируется продавать с двигателем того же объёма и двумя типами привода, от которых зависит применяемая коробка передач — семиступенчатый «робот» или классический шестидиапазонный «автомат». В Белоруссии переименование X70 в Atlas Pro на ценах не сказалось, но российский прайс-лист будет обнародован только ближе к началу продаж.



Запуск обособленной дилерской сети Belgee в нашей стране назначен на 1 июля. Дистрибьютор обещает наличие запасных частей и расходников для своевременного ремонта благодаря упрощению логистических цепочек.