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Водители с категориями прав A и B смогут ездить на квадроциклах и снегоходах

Водители с категориями прав A и B смогут ездить на квадроциклах и снегоходах

Автор:
21 ноября 2023 15:23
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   квадроцикл   машина   права   снегоход   туризм   
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Минэкономики готовит законопроект, разрешающий управлять снегоходами и квадроциклами обладателям водительских удостоверений категорий А и B без сдачи дополнительных экзаменов. Некоторые ограничения в законе всё же предусмотрят, а конечная цель его появления - развитие туризма.

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Метки: Автовсячина   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   квадроцикл   машина   права   снегоход   туризм   
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7  комментариев
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11k
Б.Касторский Час назад
С квадроциклами и снегоходами полностью верное решение. Все равно никто на них специально права не получал. Так хоть какой-то контроль будет.
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25k
Михаил Сметанкин 4 минуты назад
Че-то я все это время думал, что с категорией Б можно ездить на квадриках. С коляской-то можно.
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26k
Влад 14 минут назад
А категория "С" если я ковыляю с с сумкой на колесиках еще не нужна? Снегоход никак не предназначен для дорог общего пользования, зачем на него права предусматривающие сдачу всех правил дорожного движения?
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