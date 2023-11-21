Водители с категориями прав A и B смогут ездить на квадроциклах и снегоходах

1179
1
Минэкономики готовит законопроект, разрешающий управлять снегоходами и квадроциклами обладателям водительских удостоверений категорий А и B без сдачи дополнительных экзаменов. Некоторые ограничения в законе всё же предусмотрят, а конечная цель его появления - развитие туризма.
По данным издания, обладатели водительских удостоверений категории А (мотоциклы) смогут водить снегоходы и квадроциклы вне дорог общего пользования — это запрещено и сейчас. Тем же, у кого права есть, но категория А не открыта, разрешат управлять такой техникой лишь на специальных трассах.
Как отметил глава Минэкономики Максим Решетников, законопроект готовится в том числе и по просьбе представителей туристической отрасли: послабления должны дать новый импульс развитию снегоходного туризма.
Сейчас для того, чтобы легально управлять снегоходом или квадроциклом, необходимо сдать в Гостехнадзоре экзамен и получить права тракториста-машиниста. Вождение без соответствующего удостоверения наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Когда именно законопроект будет подготовлен и внесён в Госдуму, пока не уточняется.
Ещё одно дорожное нововведение, которое готовится в России, — новые санкции для пользователей электросамокатов. Обязывать их получать права пока не планируется, но к весне 2024 года могут быть введены новые штрафы. Например, за езду в нетрезвом виде смогут наказывать на сумму до 30 тысяч рублей.
Как отметил глава Минэкономики Максим Решетников, законопроект готовится в том числе и по просьбе представителей туристической отрасли: послабления должны дать новый импульс развитию снегоходного туризма.
Сейчас для того, чтобы легально управлять снегоходом или квадроциклом, необходимо сдать в Гостехнадзоре экзамен и получить права тракториста-машиниста. Вождение без соответствующего удостоверения наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Когда именно законопроект будет подготовлен и внесён в Госдуму, пока не уточняется.
Ещё одно дорожное нововведение, которое готовится в России, — новые санкции для пользователей электросамокатов. Обязывать их получать права пока не планируется, но к весне 2024 года могут быть введены новые штрафы. Например, за езду в нетрезвом виде смогут наказывать на сумму до 30 тысяч рублей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Немного о штрафах за нарушения ПДД во Франции. Нам есть чему поучиться
- Управлять автомобилем можно будет без документов
- Подкрасил номера - лишился прав
- Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей
- Один из 12 кемперов Dodge Starcraft выставят на торги
Новости партнёров
реклама