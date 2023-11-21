Водители с категориями прав A и B смогут ездить на квадроциклах и снегоходах

По данным издания, обладатели водительских удостоверений категории А (мотоциклы) смогут водить снегоходы и квадроциклы вне дорог общего пользования — это запрещено и сейчас. Тем же, у кого права есть, но категория А не открыта, разрешат управлять такой техникой лишь на специальных трассах.



Как отметил глава Минэкономики Максим Решетников, законопроект готовится в том числе и по просьбе представителей туристической отрасли: послабления должны дать новый импульс развитию снегоходного туризма.



Сейчас для того, чтобы легально управлять снегоходом или квадроциклом, необходимо сдать в Гостехнадзоре экзамен и получить права тракториста-машиниста. Вождение без соответствующего удостоверения наказывается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей. Когда именно законопроект будет подготовлен и внесён в Госдуму, пока не уточняется.



Ещё одно дорожное нововведение, которое готовится в России, — новые санкции для пользователей электросамокатов. Обязывать их получать права пока не планируется, но к весне 2024 года могут быть введены новые штрафы. Например, за езду в нетрезвом виде смогут наказывать на сумму до 30 тысяч рублей.