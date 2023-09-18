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Преступление и наказание в Волгограде

Преступление и наказание в Волгограде

Автор:
18 сентября 2023 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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Первое видео снято камерами наблюдения 15 сентября, а второе уже 17 ноября в отделении Полиции. 23-летнего гражданина отправлили в камеру спецприемника на 10 суток и "одарили" штрафами. Ранее он был лишен прав и на момент задержания в/у не имел.
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Метки: Видео   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   
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9  комментариев
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20k
Сергей Шишкин 42 минуты назад
Ну вот что должно быть в голове у такого, что бы так поступать!?
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11k
Б.Касторский 12 минут назад
Чую, что казино уже закрыли и ставки на чёрное не принимают?
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17
Denis75 36 минут назад
А почему лица не видно? "Героев" нужно знать в лицо
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16k
banzai7 39 минут назад
Ещё не повзрослел. Хулиганит как подросток.
С годами, он имеет все шансы превратиться в зрелого, опытного мудака.
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66
ruslan d 40 минут назад
Он очень хотел присесть ...
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10k
SuperTroll 41 минуту назад
А кули морду чурки ипаной замазали то?
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