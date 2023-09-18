Преступление и наказание в Волгограде

790
1
2
Первое видео снято камерами наблюдения 15 сентября, а второе уже 17 ноября в отделении Полиции. 23-летнего гражданина отправлили в камеру спецприемника на 10 суток и "одарили" штрафами. Ранее он был лишен прав и на момент задержания в/у не имел.
Ссылки по теме:
- Смертельное ДТП в Твери на улице Дарвина
- Ехал на красный и даже не пытался тормозить
- Момент аварии в Калуге, где пострадало 10 пешеходов
- Момент массового ДТП с пятью машинами в Мэрий Эл
- Наказание за поворот через всю дорогу
Метки: Видео ДТП ПДД аварии авто авто аварии автомир автомобили идиот машина
Новости партнёров
реклама
С годами, он имеет все шансы превратиться в зрелого, опытного мудака.