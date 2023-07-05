Копию Ferrari 250 GT California Spider 1963, неотличимую от оригинала, выставили на продажу

К примеру, чтобы сделать копию Ferrari 250 GT California Spider 1963 года, одного из самых дорогих автомобилей мира всех времён и народов, потребовалось три года кропотливой работы, даже с учётом использования специального ретрободикита от DNA Automotive. За основу был взят родстер BMW Z3, который по случаю оснастили куда более серьёзным, чем заводской агрегат, 7-литровым LS7 V8 от Corvette Z06 отдачей свыше 500 л. с.



Баварское шасси заполучило не только монструозный заокеанский мотор и скорлупу кузова из стекловолокна, но и интерьер, практически повторяющий оригинальный Ferrari. Так что от предательски выдающей возраст начинки салона донора избавились без тени сожаления. Хотя ради комфорта повседневной езды сиденья с электроприводом и кондиционер отстояли свои позиции.



Удовлетворённый результатами трансформации владелец реплики поставил её рядышком с оригиналом, чтобы подчеркнуть степень аутентичности. Сперва человеку несведущему будет непросто определить подделку. И лишь присмотревшись внимательнее, опытный глаз заметит по-современному покатое лобовое стекло с дверными форточками, а в салоне вентиляционные дефлекторы BMW, подрулевые переключатели, ремни безопасности и даже цифровой одометр.



Солидные объёмы высококвалифицированных работ объясняют изрядную цену выставленной на аукцион Bring a Trailer новодельной Ferrari 250 GT California Spider, достигшей ближе к финалу торгов отметки 210 000 долларов.