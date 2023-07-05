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Копию Ferrari 250 GT California Spider 1963, неотличимую от оригинала, выставили на продажу

Копию Ferrari 250 GT California Spider 1963, неотличимую от оригинала, выставили на продажу

Автор:
05 июля 2023 13:32
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   ресмотд   ретро   
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Имитации коллекционных машин делаются уже много лет, поскольку не убывает количество ценителей автомотостарины, у которых возможностей хватает лишь на то, чтобы казаться, а не быть. Однако даже среди фальшивой автоклассики попадаются настоящие шедевры.

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Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   ресмотд   ретро   
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2  комментария
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977
ruslan d 2 часа назад
Какой смысл в копиях ?
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Serg 39 секунд назад
я минимум уже три отличия вижу
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