Раритетный Ford Model A 1929 года выпуска на аукционе продали за смешную цену

1324
26
3
На американском аукционе Bring a Trailer был реализован очень старый седан Ford Model A 1929 года выпуска. Автомобиль, которому исполнилось почти сто лет, способен передвигаться самостоятельно, но самое удивительное то, за сколько в итоге он был продан.
Историю Ford Model A продавец не приводит. Кузов автомобиля, как утверждается, был заново окрашен в тёмно-зелёный цвет в 1980-х. Интерьер отделан зелёным велюром в тон кузова.
Седан отличается хромированной отделкой и многоспицевыми колёсами, на которые установлены реплики покрышек Garfield с белыми боковинами. Кроме того, Ford Model A располагает задней багажной полкой, на которую установлен деревянный сундук для вещей.
Автомобиль укомплектован рядным мотором объёмом 3,3 литра, который когда-то развивал 50 л.с. и 174 Нм. К двигателю прилагается трёхступенчатая механическая коробка.
Продавец утверждает, что приобрёл автомобиль в нынешнем году, а до этого Ford Model A около 15 лет простоял без движения. После покупки раритету заменили все технические жидкости и некоторые детали двигателя. Однако седан нуждается в дополнительном уходе: к примеру, у него не работают приборы и привод стеклоочистителя.
В итоге финальная цена лота составила всего 13 750 долларов США или 1 330 000 рублей по текущему курсу.
Относительно невысокие цены могут быть связаны с массовостью этой модели: Ford собрал почти 5 миллионов экземпляров Model A в разных типах кузова.
Седан отличается хромированной отделкой и многоспицевыми колёсами, на которые установлены реплики покрышек Garfield с белыми боковинами. Кроме того, Ford Model A располагает задней багажной полкой, на которую установлен деревянный сундук для вещей.
Автомобиль укомплектован рядным мотором объёмом 3,3 литра, который когда-то развивал 50 л.с. и 174 Нм. К двигателю прилагается трёхступенчатая механическая коробка.
Продавец утверждает, что приобрёл автомобиль в нынешнем году, а до этого Ford Model A около 15 лет простоял без движения. После покупки раритету заменили все технические жидкости и некоторые детали двигателя. Однако седан нуждается в дополнительном уходе: к примеру, у него не работают приборы и привод стеклоочистителя.
В итоге финальная цена лота составила всего 13 750 долларов США или 1 330 000 рублей по текущему курсу.
Относительно невысокие цены могут быть связаны с массовостью этой модели: Ford собрал почти 5 миллионов экземпляров Model A в разных типах кузова.
Источник:
Ссылки по теме:
- Из классического Mini сделали игровую станцию
- Уникальный McLaren Elva с кузовом-хамелеоном выставят на торги
- Cоветские аэросани Туполев А-3 в идеальном состоянии выставили на продажу
- Афганский суперкар улучшили и планируют отправить на «24 часа Ле-Мана»
- 74-летняя капсула времени с пробегом всего 1340 км выставлена на продажу
Новости партнёров
реклама