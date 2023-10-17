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Раритетный Ford Model A 1929 года выпуска на аукционе продали за смешную цену

Раритетный Ford Model A 1929 года выпуска на аукционе продали за смешную цену

Автор:
17 октября 2023 15:48
Сообщество : Автомир
Метки: Ford   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   ретро   
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На американском аукционе Bring a Trailer был реализован очень старый седан Ford Model A 1929 года выпуска. Автомобиль, которому исполнилось почти сто лет, способен передвигаться самостоятельно, но самое удивительное то, за сколько в итоге он был продан.

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Метки: Ford   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   раритет   ретро   
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1  комментарий
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Яков 24 минуты назад
А если бы продавали через российских дилеров, то цена бы другая была.
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