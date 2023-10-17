Раритетный Ford Model A 1929 года выпуска на аукционе продали за смешную цену

Историю Ford Model A продавец не приводит. Кузов автомобиля, как утверждается, был заново окрашен в тёмно-зелёный цвет в 1980-х. Интерьер отделан зелёным велюром в тон кузова.



Седан отличается хромированной отделкой и многоспицевыми колёсами, на которые установлены реплики покрышек Garfield с белыми боковинами. Кроме того, Ford Model A располагает задней багажной полкой, на которую установлен деревянный сундук для вещей.



Автомобиль укомплектован рядным мотором объёмом 3,3 литра, который когда-то развивал 50 л.с. и 174 Нм. К двигателю прилагается трёхступенчатая механическая коробка.



Продавец утверждает, что приобрёл автомобиль в нынешнем году, а до этого Ford Model A около 15 лет простоял без движения. После покупки раритету заменили все технические жидкости и некоторые детали двигателя. Однако седан нуждается в дополнительном уходе: к примеру, у него не работают приборы и привод стеклоочистителя.



В итоге финальная цена лота составила всего 13 750 долларов США или 1 330 000 рублей по текущему курсу.



Относительно невысокие цены могут быть связаны с массовостью этой модели: Ford собрал почти 5 миллионов экземпляров Model A в разных типах кузова.