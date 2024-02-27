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Простоял без движения 44 года в гараже и оказался на аукционе

Простоял без движения 44 года в гараже и оказался на аукционе

Автор:
27 февраля 2024 13:41
Сообщество : Автомир
Метки: Charger   Dodge   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   ретро   ржавчина   
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В 1968 модельном году компания Dodge выпустила более 96 тысяч экземпляров купе Charger. Однако выставленный на торги маслкар всё же можно назвать редким представителем этого года. Дело в том, что в 1980 году Charger поставили в гараж и автомобиль больше не двигался с места до момента, когда его решили продать.
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Метки: Charger   Dodge   Автовсячина   Аукцион   авто   автомир   автомобили   машина   ретро   ржавчина   
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3  комментария
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10k
sedoisever 2 часа назад
Это не "множество пятен ржавчины", это проржавевшая напрочь тачка...
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Труха же. Автомобиль без движения и обслуживания не может существовать. А тут его даже не законсервировали, а просто бросили, пусть и в гараже.
Но машина конечно огонь! Один из лучших, на мой взгляд.
В Штатах очень развит сервис подобных автомобилей, так что приведут в порядок. Только к выложенным 30к добавится не меньше.
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