Простоял без движения 44 года в гараже и оказался на аукционе

Продавец не уточняет, по какой причине Charger почти полвека не использовался по назначению. Однако делает особый акцент на том, что благодаря этому маслкар сохранился полностью оригинальным со всеми номерными агрегатами и ЛКП. Купе не реставрировали, не дорабатывали и не подвергали никаким другим изменениям — Charger находится в том виде, в каком покинул завод, с учётом возраста автомобиля.



Состояние спорткара далеко от идеального из-за отсутствия надлежащего ухода. На кузове — множество пятен ржавчины, виниловое покрытие крыши пришлось выбросить, а обивка сидений разлезлась. Кроме того, продавец сомневается в работоспособности двигателя и тормозной системы, хотя отмечает, что все передачи в коробке включаются. Автомобиль преподносится как кандидат на реставрацию до заводских кондиций (по мнению хозяина, часть оригинальных кузовных деталей ещё можно спасти) или строительство рестомода.



Dodge Charger укомплектован 5,2-литровым V8 на 230 л.с. и 460 Нм в сочетании с трёхступенчатой автоматической коробкой.



В итоге автомобиль нашёл нового хозяина, который раскошелился на 30 100 $ или 2,8 миллиона рублей.