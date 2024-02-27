Простоял без движения 44 года в гараже и оказался на аукционе

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В 1968 модельном году компания Dodge выпустила более 96 тысяч экземпляров купе Charger. Однако выставленный на торги маслкар всё же можно назвать редким представителем этого года. Дело в том, что в 1980 году Charger поставили в гараж и автомобиль больше не двигался с места до момента, когда его решили продать.
Продавец не уточняет, по какой причине Charger почти полвека не использовался по назначению. Однако делает особый акцент на том, что благодаря этому маслкар сохранился полностью оригинальным со всеми номерными агрегатами и ЛКП. Купе не реставрировали, не дорабатывали и не подвергали никаким другим изменениям — Charger находится в том виде, в каком покинул завод, с учётом возраста автомобиля.
Состояние спорткара далеко от идеального из-за отсутствия надлежащего ухода. На кузове — множество пятен ржавчины, виниловое покрытие крыши пришлось выбросить, а обивка сидений разлезлась. Кроме того, продавец сомневается в работоспособности двигателя и тормозной системы, хотя отмечает, что все передачи в коробке включаются. Автомобиль преподносится как кандидат на реставрацию до заводских кондиций (по мнению хозяина, часть оригинальных кузовных деталей ещё можно спасти) или строительство рестомода.
Dodge Charger укомплектован 5,2-литровым V8 на 230 л.с. и 460 Нм в сочетании с трёхступенчатой автоматической коробкой.
В итоге автомобиль нашёл нового хозяина, который раскошелился на 30 100 $ или 2,8 миллиона рублей.
Состояние спорткара далеко от идеального из-за отсутствия надлежащего ухода. На кузове — множество пятен ржавчины, виниловое покрытие крыши пришлось выбросить, а обивка сидений разлезлась. Кроме того, продавец сомневается в работоспособности двигателя и тормозной системы, хотя отмечает, что все передачи в коробке включаются. Автомобиль преподносится как кандидат на реставрацию до заводских кондиций (по мнению хозяина, часть оригинальных кузовных деталей ещё можно спасти) или строительство рестомода.
Dodge Charger укомплектован 5,2-литровым V8 на 230 л.с. и 460 Нм в сочетании с трёхступенчатой автоматической коробкой.
В итоге автомобиль нашёл нового хозяина, который раскошелился на 30 100 $ или 2,8 миллиона рублей.
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Но машина конечно огонь! Один из лучших, на мой взгляд.
В Штатах очень развит сервис подобных автомобилей, так что приведут в порядок. Только к выложенным 30к добавится не меньше.