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В Нидерландах выставлены на аукцион более 230 старых автомобилей

В Нидерландах выставлены на аукцион более 230 старых автомобилей

Автор:
30 мая 2023 09:39
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   ретро   
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В Нидерландах выставлены на аукцион более 230 старых пыльных автомобилей, в том числе несколько классических стоимостью в несколько сотен тысяч евро каждый, которые десятилетиями хранились скрытным коллекционером, известным только как мистер Палмен.
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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   ретро   
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1  комментарий
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Макар Полчаса назад
Целый музей. Такие даже посмотреть интересно. Умели же делать.
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