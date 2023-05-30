В Нидерландах выставлены на аукцион более 230 старых автомобилей

Дилерская галерея Aaldering стала владельцем коллекции несколько месяцев назад после того, как Палмен, у которого нет наследников, был вынужден продать ее из-за своего возраста и медицинских причин.



Он никогда не хвастался своими автомобилями, а скорее держал их в секрете, боясь, что люди могут их украсть, сказал Нико Алдеринг из Gallery Aaldering. Он описал Палмена как "отшельника, который наслаждался своими автомобилями каждый день", регулярно заводя их для поддержания работоспособности двигателей.



Коллекция, которую Палмен хранил в заброшенной церкви и на двух пыльных складах, содержит автомобили таких брендов, как Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Ferrari, Facel Vega, Aston Martin, Jaguar и многих других.



"Эту коллекцию вы, вероятно, больше никогда не найдете в таком состоянии и в таком количестве", — сказал Ханс ван дер Плюйм из Classic Car Auctions.



По его оценкам, большинство автомобилей будут продаваться в среднем по цене от 25 000 (27 520 долларов) до 75 000 евро, но добавил, что некоторые из них стоят сотни тысяч евро каждый, а один из них, Lancia Aurelia B24 Spider America с правым рулем, может стоить до 2,5 миллионов евро.



Онлайн-аукцион уже начался и завершится 7 июня.