Все люди как люди, один он на электросамокате

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ДТП произошло 11 сентября вечером на Шлиссельбургском проспекте в Петербурге. 14-летний подросток на электросамокате двигался по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса автомобиля Хюндай.
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А пацан конечно сглупил не спешившись, но всё же имел шанс стать нормальным в отличие от водителя.
А пешеходный переход перехожу - сто раз посмотрю по сторонам - дебилов за рулём авто больше, чем дураков на самокатах.
Убил человека - тебя убили, пусть и потзже.
Вот это справедливо.
Пох, что ты на камазе или VIP.