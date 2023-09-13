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Все люди как люди, один он на электросамокате

Все люди как люди, один он на электросамокате

Автор:
13 сентября 2023 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   электросамокат   
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ДТП произошло 11 сентября вечером на Шлиссельбургском проспекте в Петербурге. 14-летний подросток на электросамокате двигался по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора и попал под колеса автомобиля Хюндай.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   электросамокат   
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13  комментариев
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47k
Максим Т. 44 минуты назад
Водилу жалко, весь мозг вы..бут
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17k
Shtoppi 16 минут назад
ввести получение прав как для мотоциклов и ответственность соответствующую. эти камикадзе жопоголовые уже задолбали.
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76k
Viktor 18 минут назад
Вот он есть, а вот он нет!

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739
Шурман Полчаса назад
Амстердам , ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ НА НИХ . Бельгия Брюссель и крупные города запрет с октября , Париж запрет с 25 сентября . А все потому что всех это достало и ловить их невозможно . У нас если подростка в 14 увидят на этой хрене то родители потом будут нормальный штраф платить . После этого закона что только с 16 лет сразу они пропали и продают их за бесценок . Открыть вторые руки или маркет на фэйс так там только они . Та же херня с электро великами , хочешь гоняй , номер вешай как на скутер и гоняй и оплачивай страховку . Все проблема решена . А было тоже самое как сейчас в России .
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132
Konst Полчаса назад
А водилу то посадят, на перекресток он вылетел уже на красный... Родителей пацана жалко, не донесли до него, что дорога ошибок не прощает!
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62k
doker 39 минут назад
Хорошо, что я не людь - ни машины, ни самоката.
А пешеходный переход перехожу - сто раз посмотрю по сторонам - дебилов за рулём авто больше, чем дураков на самокатах.
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3k
kca-opa 51 минуту назад
Первый ролик не показывает, видимо, этот дебил не знает, что если ведёт самокат/велосипед и идёт пешком, то он пешеход и имеет приоритет перед транспортом на переходе, а если едет, то он обычный участник дорожного движения и обязан соблюдать ПДД, т.е. пропустить автомобиль по главной дороге
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