Авария дня. Мерседес раздавило между двумя грузовиками

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25 июля в Волховском районе Ленинградской области возле деревни Кисельня 42-летний дальнобойщик на Вольво совершил столкновение с остановившимся попутным автомобилем Мерседес GLB, загнав его под прицеп другого грузовика. Женщина-водитель Мерседеса скончалась на месте, а её супруг был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
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в этом сезоне уже 2я или 3я такая авария попадается в новостях.
и "перепутала педальки" тоже зачастили.
тут недавно спорили кому права меньше выдавать М или Ж....
оба типа водителей косячат...
Чего и всем советую, ибо идиотов за рулем большегрузов сверхдохрена
С перегрузом, что-ли ехал?
Для непонятливых минусаторов - это был "чёрный юмор"