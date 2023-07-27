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Авария дня. Мерседес раздавило между двумя грузовиками

Авария дня. Мерседес раздавило между двумя грузовиками

Автор:
27 июля 2023 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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25 июля в Волховском районе Ленинградской области возле деревни Кисельня 42-летний дальнобойщик на Вольво совершил столкновение с остановившимся попутным автомобилем Мерседес GLB, загнав его под прицеп другого грузовика. Женщина-водитель Мерседеса скончалась на месте, а её супруг был госпитализирован в тяжёлом состоянии.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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9  комментариев
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3k
Роман 2 часа назад
Пугающе часто.
в этом сезоне уже 2я или 3я такая авария попадается в новостях.
и "перепутала педальки" тоже зачастили.
тут недавно спорили кому права меньше выдавать М или Ж....
оба типа водителей косячат...
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24k
MrGod 3 минуты назад
Опять сонный анальнобойщик угробил людей и машину.
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13k
GROMOZEKA Полчаса назад
Всегда, останавливаясь перед фурой, смотрю в заднее зеркало, готовый если что, сразу свалить.
Чего и всем советую, ибо идиотов за рулем большегрузов сверхдохрена
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1k
Alexandr Полчаса назад
А как он без мерседеса тормозить собирался?
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49k
turyst 53 минуты назад
Свинец тяжёлый.
С перегрузом, что-ли ехал?
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
Новая интерпретация анекдота про два КАМАЗа и Запорожец между ними.
Для непонятливых минусаторов - это был "чёрный юмор"
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