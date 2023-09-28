Самодельный кемпер из старого школьного автбуса

Новый владелец первым делом вдвое укоротил кузов, оставив нетронутой раму. Ему был нужен не кемпер для путешествий, а автомобиль, который может перевозить грузы, и при этом с просторным, пригодным для отдыха и долгого времяпрепровождения салоном. Постройка машины длится уже больше двух лет.



Кастомный автобус в обычном режиме перевозит грузы, необходимые его владельцу по работе. Их можно разместить на задней части рамы, где предусмотрен раздвижной тент, или на верхней «палубе». Для удобства погрузки и разгрузки установлен настоящий кран.



В укороченном салоне осталось место для четырёх поворотных кресел, плиты, холодильника с морозильной камерой и раковины. Есть отсеки для хранения вещей и небольшая спальня, которую можно отгородить от остального пространства.



Несмотря на стиль машины, автор проекта не ставил целью сделать транспорт для постапокалипсиса. Поэтому никаких атрибутов «выживальщика» или выдающихся внедорожных способностей автобус не получил.