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Самодельный кемпер из старого школьного автбуса

Самодельный кемпер из старого школьного автбуса

Автор:
28 сентября 2023 13:44
Сообщество : Автомир
Метки: DIY   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   кемпер   машина   самоделка   
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Старый школьный автобус, купленный за 2 тысячи долларов (примерно 193 000 рублей), превратили в необычный кемпер. У него есть верхняя палуба и кран для погрузки.

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Метки: DIY   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   кемпер   машина   самоделка   
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6  комментариев
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 22 минуты назад
У меня есть такой сосед по даче, он вроде не столяр и не плотник, но отгрохал себе мастерскую (благо деньги есть) с различными станками....я прикинул примерно на миллион рублей потянет.
И всё....
Один раз он сделал наборную разделочную доску, как шахматная доска.
Хорошо получилось.
Больше ничего....
Вот этот парень из той же категории, вложений на миллион, но это не для реальной работы, для съемок на ютуб пойдет. ))
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25k
Михаил Сметанкин 49 минут назад
А сральник где?
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692
Шурман 54 минуты назад
Спасибо что вы потратили свое время на рекламу которая натыкана каждые полторы минуты и иногда еще меньше .
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