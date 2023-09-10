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В Арзамасе задержали рецидивиста за поджог семи машин и мопеда

В Арзамасе задержали рецидивиста за поджог семи машин и мопеда

Автор:
10 сентября 2023 11:24
Сообщество : Автомир
Метки: Арзамас   Видео   Поджог   авто   машина   преступление   рецидивист   
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Он уже девять раз привлекался к уголовной ответственности.


Всего сутки потребовались полицейским, чтобы задержать поджигателя семи машин и мопеда в Арзамасе. Им оказался 29-летний местный житель, который уже 9 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. Совсем недавно он вышел из тюрьмы.


– С учётом характеристики личности фигуранта уголовного дела и того факта, что он только в феврале текущего года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение угонов, арзамасец задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.


Как оказалось, 5 и 6 сентября в полицейские участки Арзамаса поступило семь сообщений о возгорании автомобилей и одно сообщение о возгорании мопеда. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье: «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сотрудники полиции тут же приступили к поискам поджигателя, которым позже оказался 29-летний рецидивист.


– Также была установлена причастность фигуранта уголовного дела к совершению 5 сентября 2023 года угона автомобиля ВАЗ с улицы Калинина города Арзамаса, – добавили в МВД.

По факту этого преступления также было заведено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается: проводятся необходимые экспертизы и собираются доказательства.


Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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Метки: Арзамас   Видео   Поджог   авто   машина   преступление   рецидивист   
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4  комментария
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15k
Kostick Час назад
с учетом нынешних цен на авто и пять лет? да рецидивисту? да ещё и психбольному? закрыть наглухо, пусть отрабатывает ущерб. и никаких удо, пока не погасит ущерб.
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47k
Aleksandr 44 минуты назад
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13k
Евгений Час назад
29 лет. Даже если его начали привлекать с 16-ти лет, за 13 лет он выходит, отсидел 8 раз (допустим одно наказание было условным). 13 /8 = 1,6. Это вообще не срок. Я так думаю, что кроме обычного срока, он доожен сидеть, пока не отработает весь ущерб, а уж сколько на это уйдёт времени, это уже его проблемы.
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21k
иванов дмитрий Час назад
Его связь с владельцами платных автостоянок проверять будут ?
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