В Арзамасе задержали рецидивиста за поджог семи машин и мопеда

Всего сутки потребовались полицейским, чтобы задержать поджигателя семи машин и мопеда в Арзамасе. Им оказался 29-летний местный житель, который уже 9 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений. Совсем недавно он вышел из тюрьмы.

– С учётом характеристики личности фигуранта уголовного дела и того факта, что он только в феврале текущего года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение угонов, арзамасец задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, – уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как оказалось, 5 и 6 сентября в полицейские участки Арзамаса поступило семь сообщений о возгорании автомобилей и одно сообщение о возгорании мопеда. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье: «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Сотрудники полиции тут же приступили к поискам поджигателя, которым позже оказался 29-летний рецидивист.

– Также была установлена причастность фигуранта уголовного дела к совершению 5 сентября 2023 года угона автомобиля ВАЗ с улицы Калинина города Арзамаса, – добавили в МВД.

По факту этого преступления также было заведено уголовное дело. Сейчас расследование продолжается: проводятся необходимые экспертизы и собираются доказательства.

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы.