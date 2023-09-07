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В Новосибирске блогер ради хайпа запустил фейерверк с крыши автомобиля

В Новосибирске блогер ради хайпа запустил фейерверк с крыши автомобиля

Автор:
07 сентября 2023 08:49
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Новосибирск   авто   блогер   крыша   фейерверк   хайп   
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21-летний Богдан залез на крышу вместе с салютом, уложил его между ног и поджёг — все это он снимал на телефон.

Так он хотел привлечь новых подписчиков, но привлек только административный штраф на целую тысячу рублей.

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Метки: Видео   Новосибирск   авто   блогер   крыша   фейерверк   хайп   
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7  комментариев
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10k
Том Сойер 57 минут назад
Ну, что тут скажешь, одним словом - блогер.....
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58k
Олег Полчаса назад
пока этих ублюдков не станут закрывать и штрафовать крепко, они будут идиотничать. Штраф в тысячу их вообще не останавливает. Первой секундой рекламного ролика такой штраф окупается
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1k
Потому что я Алёша Полчаса назад
Водителей уже привлекли к ответственности за перевозку людей на крыше и в багажнике?
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13k
Cornho 43 минуты назад
"уложил его между ног и поджог"

Автор, вы действительно не видите разницы в значении слов "поджог" и "поджёг"?
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Terracotka

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