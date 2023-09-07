В Новосибирске блогер ради хайпа запустил фейерверк с крыши автомобиля

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21-летний Богдан залез на крышу вместе с салютом, уложил его между ног и поджёг — все это он снимал на телефон.
Так он хотел привлечь новых подписчиков, но привлек только административный штраф на целую тысячу рублей.
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