Кровля от Tesla, вырабатывающая электроэнергию, может сама избавляться от снега

Продажи выросли в том числе за счет северных штатов США: там спрос на Solar Roof растет несмотря на то, что панели эффективнее работают на юге, где почти весь год стоит ясная погода. Батареи способны вырабатывать энергию и в пасмурную погоду, но снегопады делают их почти полностью бесполезными.



Tesla нашла решение этой проблемы: Solar Roof постоянно выделяет небольшое количество тепла, благодаря которому снег быстро подтаивает и сам соскальзывает с покатой крыши под действием гравитации. Это хорошо видно на ролике, которым поделился один из клиентов Tesla из Висконсина: после метели Solar Roof быстро очистилась, в то время как соседние дома остаются покрытыми снегом.