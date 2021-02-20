Кровля от Tesla, вырабатывающая электроэнергию, может сама избавляться от снега

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Джейсон Лассен, человек, строящий дом в Висконсине, показал преимущество солнечных панелей Solar Roof, которые Tesla начала устанавливать в частных домах в прошлом году. Крыша, покрытая панелями, смогла сама избавиться от снега, несмотря на сильный снегопад.
Клиентам в США Tesla предлагает вместо обычной крыши установить Solar Roof – солнечные панели, которые вырабатывают электроэнергию для дома. Поначалу крыши Tesla появлялись в солнечных Калифорнии и Флориде, но со временем география расширилась и дошла до северных штатов с частыми снегопадами. Однако для Tesla это не проблема: крыша умеет самостоятельно избавляться от снега.
Tesla Solar Roof – это полноценная замена стандартной кровле, которая представляет собой множество солнечных батарей, скрытых под прочной стеклянной черепицей. По данным Electrek, за последнее время американской компании удалось почти в три раза увеличить продажи Solar Roof, а ее глава Илон Маск назвал панели следующим «хитом» Tesla.
Tesla Solar Roof – это полноценная замена стандартной кровле, которая представляет собой множество солнечных батарей, скрытых под прочной стеклянной черепицей. По данным Electrek, за последнее время американской компании удалось почти в три раза увеличить продажи Solar Roof, а ее глава Илон Маск назвал панели следующим «хитом» Tesla.
Продажи выросли в том числе за счет северных штатов США: там спрос на Solar Roof растет несмотря на то, что панели эффективнее работают на юге, где почти весь год стоит ясная погода. Батареи способны вырабатывать энергию и в пасмурную погоду, но снегопады делают их почти полностью бесполезными.
Tesla нашла решение этой проблемы: Solar Roof постоянно выделяет небольшое количество тепла, благодаря которому снег быстро подтаивает и сам соскальзывает с покатой крыши под действием гравитации. Это хорошо видно на ролике, которым поделился один из клиентов Tesla из Висконсина: после метели Solar Roof быстро очистилась, в то время как соседние дома остаются покрытыми снегом.
Tesla нашла решение этой проблемы: Solar Roof постоянно выделяет небольшое количество тепла, благодаря которому снег быстро подтаивает и сам соскальзывает с покатой крыши под действием гравитации. Это хорошо видно на ролике, которым поделился один из клиентов Tesla из Висконсина: после метели Solar Roof быстро очистилась, в то время как соседние дома остаются покрытыми снегом.
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"Solar Roof постоянно выделяет небольшое количество тепла, благодаря которому снег быстро подтаивает"
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Теперь я точно знаю самый лучший в мире способ борьбы с потеплением климата!...
на правильно сделанной кровле снег не может и не должен работать утеплителем, поскольку там есть (должен быть) вентзазор.