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Кровля от Tesla, вырабатывающая электроэнергию, может сама избавляться от снега

Кровля от Tesla, вырабатывающая электроэнергию, может сама избавляться от снега (2 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 14:09
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla Solar Roof   tesla   авто   видео   крыша   солнечная энергия   солнечные батареи   строительство   
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Джейсон Лассен, человек, строящий дом в Висконсине, показал преимущество солнечных панелей Solar Roof, которые Tesla начала устанавливать в частных домах в прошлом году. Крыша, покрытая панелями, смогла сама избавиться от снега, несмотря на сильный снегопад.

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Метки: Tesla Solar Roof   tesla   авто   видео   крыша   солнечная энергия   солнечные батареи   строительство   
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8  комментариев
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10k
ss 2 часа назад

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"Solar Roof постоянно выделяет небольшое количество тепла, благодаря которому снег быстро подтаивает"
-
Теперь я точно знаю самый лучший в мире способ борьбы с потеплением климата!...
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20k
Влад Полчаса назад
Где эта кровля взяла энергию фактически на обогрев улицы? И маленький нюансик, в домах с закрытым утепленным чердаком или мансардой снег на крыше сам работает утеплителем. Может это и интересно при -2-4 градуса, но при -20 это жопа.
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274
crush Влад 6 минут назад
"в домах с закрытым утепленным чердаком или мансардой снег на крыше сам работает утеплителем"
на правильно сделанной кровле снег не может и не должен работать утеплителем, поскольку там есть (должен быть) вентзазор.
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49k
stabskapitan 41 минуту назад
Да уж, а какова продолжительность светового дня зимой в штате Висконсин?
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14k
Lynx Час назад
Термосифонный солнечный водонагреватель - не, не знаю. Солнечная Калифорния такая солнечная, что даже рекуперативную энергию надо умудриться куда-то деть. Идиоты. Хотя богатеи.
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7k
bum-bum 2 часа назад
Любая крыша черного цвета сама справляется с снегом. Летом только от жары окуеешь
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2k
Outcast 2 часа назад
Стоимость этой крыши мягко говоря дофига. Крыша с подогревом стоила бы явно дешевле.
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