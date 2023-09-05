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«Молодые ездят, безбашенные»: В Ростове трамвай сошел с рельс и врезался в частный дом

«Молодые ездят, безбашенные»: В Ростове трамвай сошел с рельс и врезался в частный дом

Автор:
05 сентября 2023 08:38
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   авария   авто   врезался   ростов   трамвай   
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ДТП произошло в Железнодорожном районе города. По словам очевидцев, трамвай ехал вверх, резко повернул направо, из-за чего и не удержался на рельсах.

Автор видео предположил, что причиной аварии стала неопытность водителя.


«Молодых понасажали за руль», — возмутился он.


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Метки: Видео   ДТП   авария   авто   врезался   ростов   трамвай   
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8  комментариев
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2k
Андрей Час назад
__что причиной аварии стала неопытность водителя.__
сука про руль и прочее аж до слез!!!
автор жги есчё!!
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449
Konstantin Lebedev 51 минуту назад
Button, не с рельс, а с рельсов!
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2k
SmartCat101 52 минуты назад
так значит трамваи всётаки могут объехать , если очень нужно!
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4k
Lexx 2 часа назад
Водитель трамвая - это вагоновожатый.))
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14k
Antique computer 2 часа назад
"По словам очевидцев, трамвай ехал вверх, резко повернул направо, из-за чего и не удержался на рельсах."

Так и вижу, как молодой-неопытный рулём крутит.
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