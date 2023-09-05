«Молодые ездят, безбашенные»: В Ростове трамвай сошел с рельс и врезался в частный дом

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ДТП произошло в Железнодорожном районе города. По словам очевидцев, трамвай ехал вверх, резко повернул направо, из-за чего и не удержался на рельсах.
Автор видео предположил, что причиной аварии стала неопытность водителя.
«Молодых понасажали за руль», — возмутился он.
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сука про руль и прочее аж до слез!!!
автор жги есчё!!
Так и вижу, как молодой-неопытный рулём крутит.