Водитель пикапа помог спасти пассажиров из затопленного автобуса в Сочи

Он подогнал свой пикап к общественному транспорту и загрузил в него женщин и пенсионеров.
Водитель пикапа пришел на помощь пассажирам автобуса, застрявшего посередине огромной лужи в районе адлерского вокзала. Не все могли выбраться из общественного транспорта самостоятельно, кто-то шел вброд, а кто-то перебирался по дорожному отбойнику. Пенсионеров и женщин спас водитель пикапа, который пришел на помочь.
Судя по видео, он максимально близко подогнал автомобиль к автобусу и вместе с водителем общественного транспорта помог женщинам и пенсионерам перебраться в кузов. После чего доставил их в безопасное место.
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