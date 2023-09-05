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Водитель пикапа помог спасти пассажиров из затопленного автобуса в Сочи

Водитель пикапа помог спасти пассажиров из затопленного автобуса в Сочи

Автор:
05 сентября 2023 08:32
Сообщество : Автомир
Метки: Сочи   авто   автобус   вода   люди   пикап   помощь   потоп   
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Он подогнал свой пикап к общественному транспорту и загрузил в него женщин и пенсионеров.

Водитель пикапа пришел на помощь пассажирам автобуса, застрявшего посередине огромной лужи в районе адлерского вокзала. Не все могли выбраться из общественного транспорта самостоятельно, кто-то шел вброд, а кто-то перебирался по дорожному отбойнику. Пенсионеров и женщин спас водитель пикапа, который пришел на помочь.

Судя по видео, он максимально близко подогнал автомобиль к автобусу и вместе с водителем общественного транспорта помог женщинам и пенсионерам перебраться в кузов. После чего доставил их в безопасное место.

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Метки: Сочи   авто   автобус   вода   люди   пикап   помощь   потоп   
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1  комментарий
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Андрей 37 минут назад
молодец, не пожалел ни времени ни автомобиля, сделал доброе дело
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