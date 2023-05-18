Представлен рестайлинговый внедорожник Rexton с новым салоном

Экстерьер SsangYong Rexton переосмыслили осенью 2020 года. Соответственно, сейчас на доработки внешности компания времени не тратила: в официальном сообщении упоминаются лишь слегка переделанная решётка радиатора, динамические указатели поворотов и новые 20-дюймовые колёсные диски.



Передняя панель в салоне внедорожника стала горизонтальной, а центральный дисплей, ранее встроенный в консоль, теперь установлен независимо и увеличился в размерах с 9 дюймов по диагонали до 12,3 дюйма. Аналогичный размер имеет панель приборов. Сенсорный пульт управления климатом выделили на отдельный «наплыв» над центральным тоннелем, который практически не изменился — как и рулевое колесо. Благодаря изменениям в салоне компания решила продавать внедорожник под другим названием — Rexton New Arena.



Основное новшество в ходовой части — расширенный набор водительских ассистентов, силовая установка при этом осталась прежней. В Корее KG Mobility Rexton оснащается 2,2-литровым дизелем на 202 л.с. и 441 Нм в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом» и двумя типами привода, задним либо подключаемым полным. По подсчётам производителя, внедорожник расходует 11,6 литра топлива на 100 километров пути. Цена — от 39,79 миллиона вон (около 2,4 миллиона рублей).