Представлен рестайлинговый внедорожник Rexton с новым салоном

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Бывшая SsangYong в лице нынешней KG Mobility начала приём заказов на обновлённую версию внедорожника Rexton. Больше всего переделке подвергся интерьер автомобиля. Параллельно новую модификацию Culmen получил пикап Rexton Sports, который должен стать самым дорогим в гамме.
Экстерьер SsangYong Rexton переосмыслили осенью 2020 года. Соответственно, сейчас на доработки внешности компания времени не тратила: в официальном сообщении упоминаются лишь слегка переделанная решётка радиатора, динамические указатели поворотов и новые 20-дюймовые колёсные диски.
Передняя панель в салоне внедорожника стала горизонтальной, а центральный дисплей, ранее встроенный в консоль, теперь установлен независимо и увеличился в размерах с 9 дюймов по диагонали до 12,3 дюйма. Аналогичный размер имеет панель приборов. Сенсорный пульт управления климатом выделили на отдельный «наплыв» над центральным тоннелем, который практически не изменился — как и рулевое колесо. Благодаря изменениям в салоне компания решила продавать внедорожник под другим названием — Rexton New Arena.
Основное новшество в ходовой части — расширенный набор водительских ассистентов, силовая установка при этом осталась прежней. В Корее KG Mobility Rexton оснащается 2,2-литровым дизелем на 202 л.с. и 441 Нм в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом» и двумя типами привода, задним либо подключаемым полным. По подсчётам производителя, внедорожник расходует 11,6 литра топлива на 100 километров пути. Цена — от 39,79 миллиона вон (около 2,4 миллиона рублей).
Передняя панель в салоне внедорожника стала горизонтальной, а центральный дисплей, ранее встроенный в консоль, теперь установлен независимо и увеличился в размерах с 9 дюймов по диагонали до 12,3 дюйма. Аналогичный размер имеет панель приборов. Сенсорный пульт управления климатом выделили на отдельный «наплыв» над центральным тоннелем, который практически не изменился — как и рулевое колесо. Благодаря изменениям в салоне компания решила продавать внедорожник под другим названием — Rexton New Arena.
Основное новшество в ходовой части — расширенный набор водительских ассистентов, силовая установка при этом осталась прежней. В Корее KG Mobility Rexton оснащается 2,2-литровым дизелем на 202 л.с. и 441 Нм в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом» и двумя типами привода, задним либо подключаемым полным. По подсчётам производителя, внедорожник расходует 11,6 литра топлива на 100 километров пути. Цена — от 39,79 миллиона вон (около 2,4 миллиона рублей).
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Вариант исполнения Culmen предложен для пикапов Rexton Sports и Rexton Sports Khan, интерьер которых доработан схожим образом. Отличаться такой пикап будет собственной массивной решёткой радиатора, ради которой пришлось переделать бампер, светодиодной оптикой от Rexton с четырьмя блоками на каждую фару и колёсными дисками от 17 до 20 дюймов. Кроме того, для Culmen разработали самую богатую комплектацию. Силовой агрегат — тот же, что и у донорского внедорожника, цена — от 34,78 миллиона вон (около 2 миллионов рублей).
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