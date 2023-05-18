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Представлен рестайлинговый внедорожник Rexton с новым салоном

Представлен рестайлинговый внедорожник Rexton с новым салоном

Автор:
18 мая 2023 12:23
Сообщество : Автомир
Метки: SsangYong   rexton   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   пикап   
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Бывшая SsangYong в лице нынешней KG Mobility начала приём заказов на обновлённую версию внедорожника Rexton. Больше всего переделке подвергся интерьер автомобиля. Параллельно новую модификацию Culmen получил пикап Rexton Sports, который должен стать самым дорогим в гамме.
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Метки: SsangYong   rexton   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   пикап   
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4  комментария
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30k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Пытаются догнать китайцев
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1k
Nick 10 минут назад
Перекреститься и забыть ссаный йонг
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7
Денис 23 минуты назад
202 лошади? Напоминает duster 1.6.
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Что-то я отвык от таких цен - 2 млн рублей. И Санг уже не кажется таким корытом на фоне всего китайского хлама. Жаль до нас в такой цене не дойдет.
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