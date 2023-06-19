Changan везёт в Россию 2 новых автомобиля

Кроссовер с индексом CS75 компания в России уже продаёт. Однако это вседорожник первого поколения, тогда как на рынок Китая новый CS75 марка Changan вывела ещё в 2019 году. Модель успела не раз обновиться. К примеру, в апреле CS75Plus получил доработанную внешность в стиле линейки Uni с безрамочной решёткой радиатора и модернизированной оптикой.



Changan CS75Plus в Китае оснащается двумя турбомоторами объёмом 1,5 и 2,0 литра с отдачей 188 и 233 л.с. соответственно. Моторы работают с восьмидиапазонным «автоматом». Российский CS75FL располагает 149-сильным 1,8-литровым мотором в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой Aisin и опциональным полным приводом. Цена — от 2 469 900 рублей.



Пикап Changan Lantop вышел на китайский рынок в конце прошлого года. При длине 5,6 метра он имеет колёсную базу 3430 миллиметров и сопоставим по размерам с Great Wall Poer King Kong. Пикап располагает 233-сильным бензиновым турбомотором, тем же восьмидиапазонным «автоматом» и жёстко подключаемым полным приводом.



При достаточно эффектной внешности с огромной решёткой радиатора у пикапа «легковой» интерьер с богатой отделкой и двумя медиаэкранами. В каком именно виде Lantop доберётся до российского рынка, пока неизвестно.



Инсайдеры ранее сообщали, что Changan собирается продавать свой грузовик в России под названием Hunter Plus, а стоить он будет около 3,3 миллиона рублей. Кроссовер CS75Plus, по одной из версий, сменит в российской линейке бренда нынешний CS75FL.