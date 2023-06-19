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Changan везёт в Россию 2 новых автомобиля

Changan везёт в Россию 2 новых автомобиля

Автор:
19 июня 2023 14:53
Сообщество : Автомир
Метки: Changan   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   пикап   
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Changan опубликован анонс двух новинок на своём российском сайте - это кроссовер CS75Plus второго поколения и пикап Lantop. В продажу автомобили должны поступить уже этим летом.

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Метки: Changan   Автовсячина   Китай   авто   автомир   автомобили   внедорожник   машина   пикап   
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3  комментария
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Б.Касторский Час назад
На днях ехал в такси, везли на Ешке. И что-то разговорились с таксистом, я вспомнил, что специальная версия стоила 1,9-2,1 млн рублей))) Теперь с недоумением смотрю, что китайские корыта стоят дороже.
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