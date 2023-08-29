Женщина чудом не попала под колеса авто в Челябинске

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Автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся с «Фольксвагеном», обе машины вылетели на тротуар, где в этот момент проходила женщина.
К счастью, она оказалась точно между ними и не пострадала. При этом, судя по видео, она даже не сразу поняла, что произошло, и некоторое время продолжала идти, как ни в чем не бывало.
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