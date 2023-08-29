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Женщина чудом не попала под колеса авто в Челябинске

Женщина чудом не попала под колеса авто в Челябинске

Автор:
29 августа 2023 10:55
Сообщество : Автомир
Метки: lada largus   Видео   ДТП   авария   авто   пешеход   повезло   фольксваген   челябинск   
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Автомобиль «Лада Ларгус» столкнулся с «Фольксвагеном», обе машины вылетели на тротуар, где в этот момент проходила женщина.

К счастью, она оказалась точно между ними и не пострадала. При этом, судя по видео, она даже не сразу поняла, что произошло, и некоторое время продолжала идти, как ни в чем не бывало.

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Метки: lada largus   Видео   ДТП   авария   авто   пешеход   повезло   фольксваген   челябинск   
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2  комментария
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kayumovii Полчаса назад
Пусть всем везет, как этой даме!
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vasilykopkov Полчаса назад
А что, в Челябе тормоза ещё не изобрели, только руль пока?
Даму можно поздравить со вторым рождением...
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