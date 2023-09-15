Перебежать любой ценой. Миссия провалена

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В Саратове 23-летний юноша на оживлённой дороге на запрещающий сигнал светофора пытался перебежать проезжую часть. Закончилось всё госпитализаций.
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