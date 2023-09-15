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Перебежать любой ценой. Миссия провалена

Перебежать любой ценой. Миссия провалена

Автор:
15 сентября 2023 09:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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В Саратове 23-летний юноша на оживлённой дороге на запрещающий сигнал светофора пытался перебежать проезжую часть. Закончилось всё госпитализаций.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   пешеходный переход   
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13  комментариев
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55k
dima423 Час назад
Остается только надеяться что у водителя проблем не будет больших...
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1k
Дмитрий Носов 17 минут назад
Ссылка youtu.be
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2k
Digektor 17 минут назад
Потрачено.
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594
София Полчаса назад
Дурак, тьфу.
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1k
Nick 39 минут назад
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155
Михаил 40 минут назад
Ну тут очевидно - не бегуна сбили, а бегун сбил автобус... так стремиться на тот свет нужно очень захотеть...
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3
kayumovii 42 минуты назад
На соседней полосе черная легковушка красава - притормозил видя бегунка
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81
ruslan d Час назад
Удивительно что он вообще дожил до такого возраста ...
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80
Собака У Попа Час назад
Для таких идиотов лечение должно быть платным.
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167k
INVERTER Час назад
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