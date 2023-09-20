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Чуть не угробил всю семью своими понтами

Чуть не угробил всю семью своими понтами

Автор:
20 сентября 2023 10:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Териберка   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Турист из Москвы выехал на пляж Териберки и совершил кульбит с опрокидыванием автомобиля. После ДТП в тяжелом состоянии были доставлены в больницу женщина и ребенок, водитель отделался ушибами.

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Метки: Видео   ДТП   Териберка   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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19  комментариев
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6k
Дмитрий Час назад
Тут конечно абсолютно все в курсе где находится Териберка и этот пляж.
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22k
Valiko 14 минут назад
100 метров до любого водоема должна быть запретная зона с конским штрафом! Кроме мест, где дорога асфальтирована.
Дебилов всё больше, а природы всё меньше.
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273
AlexWoyz 15 минут назад
люди развлекаются как могут..
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723
Илья Час назад
Вроде же не дурак раз зарабатывает нормальные день . Но с другой тороны поступок достойный дебила . Как это в людях уживается для меня загадка .
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74
ruslan d Час назад
Что за прикол вообще погонять по пляжу, лесу, полю ?
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74
ruslan d pynh Час назад
На машине ?
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ruslan d pynh 58 минут назад
Ну это поход , хотя я тоже не особо одобряю распахивание природы колесами , но я про просто погонять как в ролике .
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44
Андрей Федоров Час назад
Значит они просто были не пристёгнуты. Если ты нормально пристегнут, то простой переворот без столкновения не приведёт к тяжелым травмам
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74
ruslan d satra Час назад
Это молодец, но таких 1 из 10 , наоборот тебе водила еще скажет что сзади можно этого не делать .
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