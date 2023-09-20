Чуть не угробил всю семью своими понтами

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Турист из Москвы выехал на пляж Териберки и совершил кульбит с опрокидыванием автомобиля. После ДТП в тяжелом состоянии были доставлены в больницу женщина и ребенок, водитель отделался ушибами.
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Дебилов всё больше, а природы всё меньше.
Мне по молодости друг сказал "Я - отец двоих детей, я не имею права НЕ пристегиваться". С тех пор и пристегиваюсь.
Почему я не падаю на роликах? В детстве нападался, я боюсь падать, вот я не падаю. Моя дочь, по требованиям жены, так и не научилась ни кататься, ни тормозить - ей не было страшно падать и при любой !проблеме" она падала на защиту, ей было норм и ничего менять не хотелось. Сейчас уже она не в том возрасте, чтоб учить её, она уже не научится.
Я не ношу защиту потому, что нельзя превращаться в уверенного в безопасности имбецила. Как говорил Салтыков-Щедрин - всякий человек да опасно ходит.