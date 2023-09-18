Очень дорогой проезд на красный сигнал светофора

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"Предварительно установлено, что 36-летний водитель, управляя автомашиной "Митсубиси Лансер", проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомашинами "Тойота Камри" и "Рено Дастер". Пострадавших нет" - пояснили в ГИБДД Волгограда.
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