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Очень дорогой проезд на красный сигнал светофора

Очень дорогой проезд на красный сигнал светофора

Автор:
18 сентября 2023 10:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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"Предварительно установлено, что 36-летний водитель, управляя автомашиной "Митсубиси Лансер", проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомашинами "Тойота Камри" и "Рено Дастер". Пострадавших нет" - пояснили в ГИБДД Волгограда.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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Куруш 43 минуты назад
Как это нет пострадавших? ) 3 тачки в ремонт и никто не страдает от этого?
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Провокатор 36 минут назад
На спор что ли?
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